El joven tenista de Leganés debuta en la primera ronda del último Grand Slam del año frente al australiano Kokkinakis, en una jornada en la que la atención de los aficionados se reparte con la vuelta a las pistas de Carlos Alcaraz.

Debut de Rafa Jódar en el cuadro principal del US Open 2026

La atención de los aficionados al tenis se centra en Estados Unidos ante la celebración del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada. Este torneo coincide con el esperado retorno a la pista de Carlos Alcaraz, un acontecimiento que concita las miradas del panorama deportivo. No obstante, entre los competidores de la cita estadounidense destaca la presencia del madrileño Rafa Jódar, decidido a darlo todo en busca del campeonato.

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El tenista originario de Leganés afronta su debut en el cuadro de este Grand Slam, una cita a la que llega tras disputar las semifinales en el torneo de Cincinnati. La trayectoria completada por el deportista durante el presente curso puede alcanzar su cénit a lo largo de los próximos enfrentamientos en tierras norteamericanas.

Tras determinarse el cuadro oficial del campeonato, el jugador de 19 años ha quedado emparejado en la primera ronda con el australiano Thanasi Kokkinakis, quien será su primer obstáculo en las pistas del USTA Billie Jean King National Tennis Center. El rendimiento mostrado por el tenista leganense a lo lado opuesto de la red continúa cosechando el elogio constante por parte de aficionados, profesionales y veteranos de la disciplina de la raqueta, lo que otorga una destacada expectativa a su primera incursión en la competición de Flushing Meadows.

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Horario del partido Jódar-Kokkinakis y opciones para verlo por televisión

El encuentro entre Rafa Jódar y Thanasi Kokkinakis se disputará en el complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el parque de Flushing Meadows (Nueva York).

Dónde ver por TV: En España, la cobertura televisiva estará disponible a través de las plataformas Movistar+ y Tennis TV, tanto en sus canales de televisión como en servicio de transmisión online.

Fecha: Martes 1 de septiembre de 2026.

Hora: 19:20 horas (horario peninsular español).