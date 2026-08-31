Primera División RFEF – Group 1 | Jornada 1 (31/08/2026)
UD Logroñés 2 – 1 Extremadura 1924, lunes 31 de agosto de 2026.
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Fue el único encuentro disputado en la primera jornada del Grupo 1.
Resultados de la jornada
- UD Logroñés 2 – 1 Extremadura 1924
UD Logroñés suma tres puntos y abre la competición con victoria; Extremadura 1924 queda sin puntuar. Al ser el único partido de la jornada inaugural, la clasificación sigue provisional hasta que se jueguen más encuentros. La próxima jornada confirmará cómo quedan ordenados los equipos tras completar sus respectivos compromisos.
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