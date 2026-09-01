Arranca la segunda semana de La Vuelta Ciclista a España 2026 con un trazado de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Tras el abandono de Tadej Pogacar por caída, Enric Mas asume el favoritismo con Primoz Roglic al acecho.

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El inicio de la segunda semana tras la baja de Pogacar

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España reanuda su marcha este martes 1 de septiembre con la disputa de su décima etapa. La competición arranca su segunda semana de actividad en un contexto marcado por la ausencia de Tadej Pogacar, quien tuvo que despedirse de la carrera a consecuencia de una caída sufrida el pasado sábado.

Con la baja del corredor esloveno, Enric Mas ha pasado a situarse como el gran favorito para alzarse con el triunfo final, si bien siente la cercanía y el acecho de Primoz Roglic en la clasificación general. No obstante, la resolución de la prueba mantendrá la incertidumbre hasta la llegada a la línea de meta definitiva en Granada. Para alcanzar dicho desenlace, los integrantes del pelotón deberán completar un total de 3.275 kilómetros repartidos en una estructura que comprende cuatro etapas llanas, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, dos pruebas contrarreloj, una jornada ondulada con final en alto y seis etapas de alta montaña.

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Horario y estimación de llegada de la décima jornada

La etapa 10 de La Vuelta 2026 iniciará su itinerario desde la localidad de Alcaraz. La organización ha fijado la salida neutralizada sobre las 12:45 horas (horario peninsular español).

Según las previsiones operativas del evento, la llegada del pelotón a la línea de meta, ubicada en Elche de la Sierra, está estimada alrededor de las 17:17 horas (una hora menos en el archipiélago canario).

Recorrido, perfil y pasos montañosos

El trazado de la jornada de hoy comprende una distancia total de 184,7 kilómetros. Esta décima prueba constituye la tercera etapa ondulada de las cuatro programadas en el diseño general de esta 81ª edición de la ronda hispana. Por sus características del terreno, el recorrido se presenta como una oportunidad propicia para que los corredores que conformen la escapada del día intenten disputar la victoria de etapa.

A lo largo del trayecto comprendido entre Alcaraz y Elche de la Sierra, los participantes deberán superar tres dificultades montañosas puntuales:

Puerto del Peralejo (tercera categoría)

Puerto de Ayna (tercera categoría)

Puerto de Socovos (tercera categoría)

Asimismo, en el ámbito geográfico de la ruta, el paso de La Vuelta a España 2026 transcurrirá por diversas localidades previas a la meta, destacando sus tránsitos por los municipios de Reolid, Riópar, Ayna y Hellín.

Opciones para seguir la retransmisión por televisión y en directo

Los aficionados al ciclismo disponen de distintas alternativas para seguir la retransmisión televisiva y la cobertura online en directo de esta décima etapa.

El medio de comunicación que posee los derechos de emisión televisiva en exclusiva para retransmitir la totalidad de las etapas de la 81ª edición en territorio español es Eurosport. Por su parte, la cadena pública RTVE emitirá el tramo final de cada jornada a través de sus canales La 1 y Teledeporte.