Serie A | Regular Season – Jornada 2 | Lunes, 31 de agosto de 2026

AS Roma goleó 4-0 al Lecce y Atalanta ganó 1-0 al Bologna en la segunda jornada de la Serie A (lunes, 31 de agosto de 2026).

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Marcadores de la Jornada 2

Lecce 0 – 4 AS Roma

Atalanta 1 – 0 Bologna

La goleada de la Roma en el Stadio Via del Mare evidenció diferencias en la eficacia ofensiva entre ambos equipos; Lecce no encontró respuestas para frenar a los visitantes. En Bérgamo, el encuentro en el Gewiss Stadium se resolvió con un tanto local que bastó para que la Atalanta sumara los tres puntos. Ambos resultados dejan señales distintas: una victoria amplia y un duelo decidido por la mínima, con implicaciones inmediatas para la moral de los clubes en esta fase inicial del campeonato. Habrá que seguir la evolución de ambos planteles en la próxima jornada.

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