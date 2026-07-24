MADRID. — La nueva coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha defendido con firmeza la continuidad del Gobierno de coalición hasta el final de la legislatura, marcando distancias con la postura defensiva del PSOE ante las recientes investigaciones judiciales que salpican al entorno socialista. «Nosotros no estamos aguantando, estamos gobernando», ha aseverado la dirigente en una entrevista concedida a la Agencia EFE tras asumir el liderazgo del partido junto a Rosa Martínez.

Martínez Barbero ha enfatizado que, a diferencia de un PSOE enfocado en «gestionar lo existente», la prioridad del espacio plurinacional —integrado por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes— pasa por desplegar su agenda legislativa. Entre sus prioridades clave ha situado el control del registro horario, la prestación universal por crianza y nuevas medidas de contención en materia de vivienda.

Inquietud por la corrupción y «reproche moral» a Zapatero

Pese a reafirmar la estabilidad del Ejecutivo, la líder de Sumar no ha ocultado su inquietud ante los frentes judiciales abiertos que afectan a socios y figuras históricas del PSOE, citando expresamente el ‘caso Ábalos’, las investigaciones a Leire Díez o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vinculada a la aerolínea Plus Ultra.

Aunque ha matizado que no existen pruebas de que el presidente Pedro Sánchez estuviera al tanto de estas presuntas irregularidades, Barbero ha reclamado al PSOE máxima transparencia e impulsos legislativos urgentes en materia anticorrupción, un estatuto de expresidentes y una ley de lobbies.

«No sé si cometió un delito, eso lo determinará la Justicia, pero hay comportamientos del expresidente Zapatero que moralmente son reprochables.» — Verónica Martínez Barbero, coordinadora de Movimiento Sumar.

Reorganización de la coalición y la vista puesta en el otoño

Tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir en las listas electorales, Sumar afronta una fase de reestructuración de cara a las próximas comicios generales, cuyo proceso de primarias y refundación orgánica se concretará en otoño:

Candidatura de consenso: Martínez Barbero no descarta encabezar la lista si el espacio político se lo pide de forma colectiva.

Martínez Barbero no descarta encabezar la lista si el espacio político se lo pide de forma colectiva. Apertura a la izquierda: Ha manifestado la voluntad de tejer alianzas con otras fuerzas progresistas, incluido Podemos, para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha.

Ha manifestado la voluntad de tejer alianzas con otras fuerzas progresistas, incluido Podemos, para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha. Guiño a Gabriel Rufián: Ha calificado al portavoz de ERC como un «valor muy importante en la política» y un perfil capaz de conectar con el electorado joven, valorando su disposición a colaborar en el espacio de la izquierda.

Finalmente, la nueva líder ha cerrado filas con el legado de Yolanda Díaz, a quien ha definido como un «referente indudable» que continuará desempeñando un papel activo en la articulación del bloque progresista.