El Real Madrid – Celta de Vigo se juega el sábado 21 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Madrid – Celta de Vigo

Real Madrid – Celta de Vigo Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El Real Madrid se enfrenta al Celta de Vigo en la jornada 13 de LaLiga. Los blancos ocupan la segunda posición con 30 puntos tras 12 partidos, destacando su capacidad ofensiva con 31 goles a favor y solo 10 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado cinco victorias consecutivas. Por su parte, el Celta de Vigo se sitúa en la undécima posición con 13 puntos, habiendo anotado 10 goles y recibido 10 en lo que va de temporada. En sus últimos cinco partidos, el Celta ha conseguido una victoria, tres empates y una derrota.

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Así llegan los equipos

Real Madrid: 2º con 30 puntos en 12 partidos (31 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Celta de Vigo: 11º con 13 puntos en 12 partidos (10 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-V-E)

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