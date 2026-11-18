El Granad. Tenerife W – Madrid CFF W se juega el domingo 22 de noviembre a las 17:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Granad. Tenerife W – Madrid CFF W

Granad. Tenerife W – Madrid CFF W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 17:00 (hora peninsular)

17:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

El Granad. Tenerife W y el Madrid CFF W se enfrentarán en la jornada 12 de la Liga F, ambos equipos con 17 puntos en la tabla, aunque con un partido más disputado por las visitantes. El Granad. Tenerife W ocupa la 5ª posición tras haber logrado 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros, con un total de 17 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, el Madrid CFF W se sitúa en la 6ª posición, con un balance reciente de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, y un registro de 18 goles a favor y 24 en contra.

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Así llegan los equipos

Granad. Tenerife W: 5º con 17 puntos en 10 partidos (17 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Madrid CFF W: 6º con 17 puntos en 11 partidos (18 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-E-D)

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