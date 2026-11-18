El Granada – Real Madrid W se juega el domingo 22 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN y DAZN 1.

Partido: Granada – Real Madrid W

Granada – Real Madrid W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN y DAZN 1

DAZN y DAZN 1 Estadio: Ciudad Deportiva del Granada

El partido entre Granada y Real Madrid W se disputará en la Ciudad Deportiva del Granada, correspondiente a la jornada 12 de la Liga F. El Granada ocupa la 12ª posición con 12 puntos, habiendo anotado 9 goles y recibido 16 en 11 partidos. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Real Madrid W se encuentra en la 2ª posición con 24 puntos, con un balance de 26 goles a favor y 21 en contra. Su racha reciente es positiva, con 3 victorias y 2 empates en sus últimos cinco partidos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Granada: 12º con 12 puntos en 11 partidos (9 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-V)

Real Madrid W: 2º con 24 puntos en 11 partidos (26 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: E-E-V-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.