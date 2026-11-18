El Real Sociedad W – Sevilla W se juega el domingo 22 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Real Sociedad W – Sevilla W

Real Sociedad W – Sevilla W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Instalaciones de Zubieta (Lasarte-Oria)

El próximo encuentro de la jornada 12 de Liga F enfrentará a la Real Sociedad W y al Sevilla W en las Instalaciones de Zubieta, en Lasarte-Oria. La Real Sociedad W ocupa la 9ª posición con 13 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 19. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Sevilla W se sitúa en la 14ª posición con 10 puntos, con 12 goles a favor y 18 en contra, y no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, acumulando 3 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad W: 9º con 13 puntos en 11 partidos (14 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-E-E-V)

Sevilla W: 14º con 10 puntos en 11 partidos (12 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-E-E)

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