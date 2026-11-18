El Granad. Tenerife W – Madrid CFF W se juega el domingo 22 de noviembre a las 17:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Granad. Tenerife W – Madrid CFF W

Granad. Tenerife W – Madrid CFF W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 17:00 (hora peninsular)

17:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

En la jornada 12 de la Liga F, el Granad. Tenerife W se enfrenta al Madrid CFF W en un duelo entre equipos que comparten la misma cantidad de puntos. El Granad. Tenerife W ocupa la 5ª posición con 17 puntos tras 10 partidos, con un balance de 17 goles a favor y 15 en contra, habiendo logrado 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros. Por su parte, el Madrid CFF W está en la 6ª posición con 17 puntos, pero ha disputado un partido más, acumulando 18 goles a favor y 24 en contra, con 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Granad. Tenerife W: 5º con 17 puntos en 10 partidos (17 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Madrid CFF W: 6º con 17 puntos en 11 partidos (18 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-E-D)

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