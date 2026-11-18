El Barcelona W – Athletic Club W se juega el domingo 22 de noviembre a las 19:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN y DAZN 2.

Partido: Barcelona W – Athletic Club W

Barcelona W – Athletic Club W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 19:00 (hora peninsular)

19:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN y DAZN 2

DAZN y DAZN 2 Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)

El partido entre Barcelona W y Athletic Club W se disputará en el Estadi Johan Cruyff, correspondiente a la jornada 12 de Liga F. El Barcelona W se encuentra en la primera posición con 28 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 42 goles y recibido solo 6. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Athletic Club W ocupa el cuarto lugar con 19 puntos en 11 partidos, con 17 goles a favor y 12 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Barcelona W: 1º con 28 puntos en 11 partidos (42 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-V-D)

Athletic Club W: 4º con 19 puntos en 11 partidos (17 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-E-V)

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