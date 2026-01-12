Pozoblanco y Córdoba cuentan con un nuevo referente gastronómico que no deja de ganar adeptos: Restobar, un espacio donde la cocina de diseño, la innovación en sabores y el cuidado por el bienestar del cliente se convierten en protagonistas. Su propuesta fresca, moderna y equilibrada ha logrado posicionarlo como uno de los locales más comentados y visitados del momento.

Uno de los grandes atractivos de Restobar es su Menú Ejecutivo, disponible de martes a viernes al mediodía, una fórmula pensada para disfrutar de una experiencia gastronómica completa sin renunciar al ritmo diario. El menú combina creatividad, producto de calidad y recetas reconocibles, reinterpretadas con un estilo propio.

La propuesta arranca con cuatro primeros a elegir, donde conviven la tradición y la innovación. Destacan elaboraciones como la sopa de la abuela Ascensión de menudillo de pollo con yerbabuena, tostones y huevo poché, que conecta con la cocina de siempre desde una presentación actual. También sobresalen la ensalada verde con vinagreta y frutos secos, las patatas naturales cortadas a mano con salsa brava de la casa y las espinacas esparragadas a la antigua, opciones pensadas para todos los gustos y estilos de vida.

En los segundos platos, Restobar vuelve a marcar territorio con propuestas llenas de sabor y personalidad. El muslo de pollo deshuesado a la plancha con mojo de cilantro es una de las elecciones más populares, junto a las croquetas 100 % caseras de jamón ibérico, símbolo del respeto por el producto y la elaboración artesanal. Completan la carta platos como la merluza servida como un crispín con ensaladilla de marisco o los clásicos huevos rotos de corral con patatas y chorizo, reinterpretados desde una mirada actual.

El broche final lo ponen los postres, con opciones tan reconocibles como el flan de café o el arroz con leche cremoso caramelizado, además de café o infusión. Todo ello por 14,90 euros, con bebida incluida y pan, convirtiendo el menú en una de las propuestas con mejor relación calidad-precio de la zona.

Con una identidad muy marcada, una estética cuidada y una cocina que apuesta por el equilibrio entre sabor y bienestar, Restobar se consolida como el restaurante de moda en Pozoblanco y Córdoba, un lugar donde cada comida se transforma en una experiencia.