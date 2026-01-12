Fernando Martínez, padre del conocido colaborador de televisión e influencer Kiko Jiménez, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza tras un violento incidente ocurrido en Linares. Los hechos se investigan como una presunta tentativa de homicidio tras el apuñalamiento con un machete al dueño de una armería local.

Los detalles del suceso

El incidente tuvo lugar el pasado jueves 8 de enero en una armería de la localidad jiennense. Según las investigaciones actuales:

• La agresión: Tras una fuerte discusión, Fernando Martínez presuntamente atacó al propietario del establecimiento con un machete.

• Estado de la víctima: El herido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Afortunadamente, fuentes sanitarias confirman que se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

• Móvil del ataque: Aunque inicialmente se barajó el robo, la policía investiga un ajuste de cuentas. Al parecer, agresor y víctima mantenían relaciones comerciales previas y se conocían desde hace años.

24 horas atrincherado

Tras el apuñalamiento, el padre de Kiko Jiménez huyó y se refugió en su domicilio, provocando una situación de alta tensión:

1. El cerco policial: Permaneció atrincherado durante casi 24 horas.

2. La detención: La Policía Nacional tuvo que esperar a recibir una orden judicial para acceder a la vivienda, lo cual ocurrió en la tarde del viernes.

3. Prisión preventiva: Tras pasar a disposición judicial el sábado, el magistrado decretó su ingreso en prisión inmediata ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

La reacción de Kiko Jiménez

El actual concursante de televisión y pareja de Sofía Suescun se mantiene, por el momento, en silencio. Cabe destacar que su situación familiar es compleja:

• Sin relación: Kiko ha manifestado públicamente en diversas ocasiones que no mantiene contacto con su progenitor desde la infancia.

• Crianza: El influencer fue criado por su abuelo materno y su madre tras la separación de sus padres, marcando una distancia total con la figura de Fernando Martínez.