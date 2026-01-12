La destitución fulminante de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España ha provocado un auténtico terremoto digital. Las redes sociales, especialmente X, se han convertido en un campo de batalla entre madridistas indignados, críticos con la gestión del técnico tolosarra y aficionados del Barça que celebran la crisis blanca.

El debate no solo se centra en el banquillo, sino que apunta directamente al vestuario y a nombres propios como Vinícius Jr. y Raphinha.

El madridismo: ¿Traición de los jugadores o falta de madurez?

La opinión entre los seguidores del Real Madrid está fracturada. Se distinguen tres corrientes principales de opinión:

• La teoría de «la cama»: Muchos usuarios acusan directamente a la plantilla de haber dejado caer al entrenador. «Le han puesto la cama… espero que ahora hagan caso al siguiente. Te han tocado jugadores inmaduros y creídos», rezaba uno de los comentarios más virales.

Acaban de despedir a Xabi Alonso para poner en su sitio a Arbeloa.



El problema no es el entrenador.



El problema es la panda de niñatos consentidos y sobrevalorados que hay en el club.



Salvando a Courtois (y poco más), el resto no sería titular en otro equipo grande de Europa. pic.twitter.com/JfnCziiZaR — Juan Laporta (@JoanLaportaOfi) January 12, 2026

• El error táctico con Vinícius: Una de las críticas más repetidas fue el cambio de Vinícius Jr. en la final contra el Barça cuando el brasileño era el mejor del campo. «Sacar a Vini perdiendo por un gol nos dio una muestra de que a Xabi aún le falta madurar», señalaba un socio madridista.

Entre las muchas torpezas de Xabi Alonso la mayor es no entender que el sistema es Vinicius, que la clave, la táctica, el camino, el medio y la solución es Vinicius.pic.twitter.com/B6CFI13vE5 — DécimoCornelio (@DecimoCornelio) January 11, 2026

• El miedo al «efecto Liverpool»: Existe un temor generalizado a que Alonso triunfe en Anfield lo que no pudo en el Bernabéu. «Qué decepcionante su etapa. Luego llegará al Liverpool y ganará todo».

La burla desde Barcelona: Raphinha, el «verdugo»

En el bando azulgrana, la atmósfera es de euforia. El barcelonismo no solo celebra el título, sino el impacto que su victoria ha tenido en la estabilidad del eterno rival:

• Raphinha, el responsable: El doblete del brasileño en Yeda es visto por los culers como el detonante directo del despido.

• La comparación Xavi vs. Xabi: Se han multiplicado los memes y comentarios recordando que Xabi Alonso no ha llegado a completar ni una temporada. «Decían que era el salvador y que era mejor que Xavi Hernández… ni un año ha durado».

Solo un tonto podría comparar a Xavi Hernández con Xabi Alonso.



Xavi cogió a uno de los peores Barça de la historia: una ruina económica e institucional, el equipo noveno en Liga y con jugadores como Demir, Dest, Mingueza o Memphis Depay como titulares. Aun así, en la siguiente… pic.twitter.com/riABeF0HLC — Manutinho (@GxlDeManutinho) December 8, 2025

• El poder de Vinícius: La supuesta mala relación entre el técnico y la estrella brasileña ha generado mofas sobre quién manda realmente en el club: «Vinícius tiene más poder que el entrenador. Menudo club».

Resumen del sentir en redes sociales

• Agradecimiento: Una parte de la afición se despide con un «Gracias por todo» a una leyenda del club.

• Expectativa por Arbeloa: El nombramiento de Álvaro Arbeloa genera ilusión en los sectores que pedían «carácter» y «mano dura» en el vestuario.

• Crítica a la directiva: Algunos usuarios cuestionan la precipitación de Florentino Pérez al despedir a un técnico que tiene al equipo segundo en liga y vivo en Champions.