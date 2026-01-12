En un giro inesperado de los acontecimientos, el Real Madrid ha anunciado esta tarde, lunes 12 de enero de 2026, la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. La decisión llega apenas 24 horas después de la derrota blanca en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona (3-2) en Yeda.

Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla, asumirá de forma inmediata las riendas del banquillo madrileño.

Las razones del adiós de Xabi Alonso

Aunque el equipo mantiene una trayectoria competitiva, la directiva liderada por Florentino Pérez ha decidido buscar un cambio de rumbo tras el primer título perdido de la temporada.

• El detonante: La derrota en el Clásico de la Supercopa ha sido la gota que ha colmado el vaso, sumada a la dura eliminación en el Mundial de Clubes (4-0 ante el PSG) el pasado verano.

• Balance deportivo: Alonso deja al equipo segundo en LaLiga (a 4 puntos del líder), clasificado para los octavos de la Copa del Rey y en una posición sólida dentro del ‘top 8’ de la Champions League.

• Despedida oficial: El club ha emitido un comunicado lleno de gratitud hacia el técnico donostiarra:

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club».

Arbeloa: Del Castilla al primer equipo

El «Espartano» da el salto definitivo tras una trayectoria ascendente en «La Fábrica»:

1. Trayectoria: Comenzó en el Infantil A (2020/21) y dirigía al Castilla desde junio de 2025, tras la salida de Raúl González.

2. Primer gran reto: Arbeloa no tendrá tiempo para transiciones. Su debut oficial se producirá este mismo miércoles 14 de enero en el Carlos Belmonte, donde el Real Madrid se juega el pase a cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete.

3. Perfil: Se espera que Arbeloa aporte un carácter más aguerrido y una conexión directa con la cantera, buscando revertir la ventaja que el Barça de Flick ha tomado en la competición doméstica.