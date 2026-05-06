La Bonoloto celebra este miércoles 6 de mayo de 2026 un nuevo sorteo diario. Como cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro para comprobar si su boleto ha resultado premiado.

El resultado oficial de la Bonoloto de hoy se publica tras la celebración del sorteo, que tiene lugar a partir de las 21:30 horas. Hasta que Loterías y Apuestas del Estado confirme la combinación ganadora, el resultado queda pendiente de actualización.

Resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026 es:

10, 21, 22, 29, 42, 44

Complementario: 48

Reintegro: 0

Cómo se juega a la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto hay que elegir 6 números del 1 al 49. El objetivo es acertar la combinación ganadora del sorteo correspondiente.

Cada apuesta tiene un precio de 0,50 euros, aunque es necesario realizar al menos dos apuestas para que el boleto sea válido. Esto sitúa el coste mínimo del boleto en 1 euro.

Los jugadores pueden participar en un único sorteo diario o validar su boleto para varios sorteos de la semana, una opción que permite jugar de lunes a sábado en función del momento en que se realice la apuesta.

Premios de la Bonoloto

La Bonoloto reparte premios en distintas categorías, según el número de aciertos obtenidos. Las principales categorías son:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número del reintegro.

El importe de los premios depende de la recaudación, del número de acertantes y de la categoría alcanzada en cada sorteo.

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Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado de la Bonoloto debe comprobarse siempre a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. También puede verificarse en administraciones de lotería y puntos de venta autorizados.

Nota importante

Este artículo se actualizará cuando esté disponible la combinación ganadora oficial de la Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026. La única lista válida de resultados y premios es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.