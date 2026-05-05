El resultado del Eurojackpot de hoy, martes 5 de mayo de 2026, está pendiente de confirmación. Los números ganadores y los soles se publicarán en esta noticia cuando se conozca la combinación oficial del sorteo.

Eurojackpot es una lotería europea gestionada en España por la ONCE. Su formato consiste en seleccionar cinco números y dos soles, con premios que pueden alcanzar cifras muy elevadas si no hay acertantes de primera categoría en sorteos anteriores.

Combinación ganadora del Eurojackpot de hoy

Resultado pendiente de sorteo

Dato del sorteo Resultado Números ganadores Pendiente Soles Pendiente Fecha Martes, 5 de mayo de 2026 Hora del sorteo 20:00 h Bote anunciado 64.000.000 €

La ONCE indica que Eurojackpot se celebra los martes y viernes a las 20:00 h, y para este martes 5 de mayo figura un bote anunciado de 64 millones de euros.

Cómo se gana el Eurojackpot

Para conseguir el premio máximo del Eurojackpot hay que acertar los cinco números principales y los dos soles. Sin embargo, el sorteo también reparte premios en categorías inferiores para combinaciones con menos aciertos.

Esto permite que un boleto pueda estar premiado aunque no haya acertado toda la combinación ganadora. Por ello, después del sorteo conviene comprobar tanto los números principales como los soles.

Actualización del resultado

Cuando la ONCE publique el resultado oficial, esta noticia incorporará la combinación ganadora completa, el reparto de premios y la información sobre posibles acertantes.

Hasta entonces, el resultado del Eurojackpot del martes 5 de mayo de 2026 debe considerarse pendiente de sorteo.