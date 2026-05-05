El resultado de la Bonoloto de hoy, martes 5 de mayo de 2026, todavía está pendiente de confirmación oficial. La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro se publicarán en esta misma noticia en cuanto finalice el sorteo y Loterías y Apuestas del Estado comunique los números premiados.

La Bonoloto es uno de los sorteos más populares en España por su frecuencia diaria y por la sencillez de su mecánica. Cada apuesta consiste en elegir seis números entre el 1 y el 49, con la posibilidad de obtener premios en distintas categorías según el número de aciertos.

Combinación ganadora de la Bonoloto de hoy

Resultado pendiente de sorteo

Categoría Resultado Combinación ganadora Pendiente Complementario Pendiente Reintegro Pendiente Fecha del sorteo Martes, 5 de mayo de 2026 Hora habitual del sorteo 21:30 h

El sorteo de la Bonoloto se incluye en la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado para los martes a las 21:30 h.

Cómo comprobar el resultado de la Bonoloto

Para comprobar si un boleto ha sido premiado, el jugador debe comparar los seis números de su apuesta con la combinación ganadora oficial. Además, el número complementario y el reintegro pueden determinar premios adicionales o el importe final obtenido.

Las categorías de premios de la Bonoloto dependen del número de aciertos. El premio principal corresponde a los boletos que acierten los seis números de la combinación ganadora. También existen premios para quienes consigan cinco aciertos más el complementario, cinco aciertos, cuatro aciertos, tres aciertos y reintegro.

Cuándo se actualiza el resultado

Esta noticia se actualizará con el resultado oficial de la Bonoloto del martes 5 de mayo de 2026 en cuanto se conozca la combinación ganadora. Hasta entonces, cualquier número difundido antes del sorteo debe considerarse no oficial.

Actualización pendiente: combinación ganadora, complementario, reintegro, premios y posibles acertantes.