El resultado de la Bonoloto de hoy, martes 5 de mayo de 2026, todavía está pendiente de confirmación oficial. La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro se publicarán en esta misma noticia en cuanto finalice el sorteo y Loterías y Apuestas del Estado comunique los números premiados.
La Bonoloto es uno de los sorteos más populares en España por su frecuencia diaria y por la sencillez de su mecánica. Cada apuesta consiste en elegir seis números entre el 1 y el 49, con la posibilidad de obtener premios en distintas categorías según el número de aciertos.
Combinación ganadora de la Bonoloto de hoy
Resultado pendiente de sorteo
|Categoría
|Resultado
|Combinación ganadora
|Pendiente
|Complementario
|Pendiente
|Reintegro
|Pendiente
|Fecha del sorteo
|Martes, 5 de mayo de 2026
|Hora habitual del sorteo
|21:30 h
El sorteo de la Bonoloto se incluye en la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado para los martes a las 21:30 h.
Cómo comprobar el resultado de la Bonoloto
Para comprobar si un boleto ha sido premiado, el jugador debe comparar los seis números de su apuesta con la combinación ganadora oficial. Además, el número complementario y el reintegro pueden determinar premios adicionales o el importe final obtenido.
Las categorías de premios de la Bonoloto dependen del número de aciertos. El premio principal corresponde a los boletos que acierten los seis números de la combinación ganadora. También existen premios para quienes consigan cinco aciertos más el complementario, cinco aciertos, cuatro aciertos, tres aciertos y reintegro.
Cuándo se actualiza el resultado
Esta noticia se actualizará con el resultado oficial de la Bonoloto del martes 5 de mayo de 2026 en cuanto se conozca la combinación ganadora. Hasta entonces, cualquier número difundido antes del sorteo debe considerarse no oficial.
Actualización pendiente: combinación ganadora, complementario, reintegro, premios y posibles acertantes.