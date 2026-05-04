El resultado de La Primitiva de hoy lunes 4 de mayo de 2026 se podrá consultar en esta página una vez confirmado el sorteo oficial.

La Primitiva reparte premios entre los jugadores que aciertan la combinación principal, además del complementario, el reintegro y el número Joker para quienes hayan participado en esta opción.

Combinación ganadora de La Primitiva de hoy

El resultado de La Primitiva de este lunes es:

Números ganadores: X – X – X – X – X – X

X – X – X – X – X – X Complementario: X

X Reintegro: X

X Joker: X

Premios de La Primitiva

El escrutinio oficial del sorteo queda pendiente de actualización.

Categoría especial: X

X 6 aciertos: X

X 5 aciertos + complementario: X

X 5 aciertos: X

X 4 aciertos: X

X 3 aciertos: X

X Reintegro: X

Comprobar La Primitiva de hoy

Para saber si un boleto ha resultado premiado, los jugadores deben comprobar los seis números principales, el complementario y el reintegro. También deben revisar el Joker si lo incluyeron en su apuesta.