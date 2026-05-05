Los resultados de la ONCE de hoy, martes 5 de mayo de 2026, ya cuentan con varios números confirmados en los sorteos de Super 11 y Triplex. A lo largo de la jornada se han publicado las combinaciones ganadoras de los primeros sorteos diarios, mientras que el Cupón Diario de la ONCE continúa pendiente de celebración.

En esta noticia puedes consultar los resultados actualizados del Cupón Diario, Super 11 y Triplex de la ONCE correspondientes a este martes. La información se completará cuando se publiquen los resultados pendientes del día.

Resultados ONCE de hoy, martes 5 de mayo

Juego ONCE Estado del resultado Cupón Diario Pendiente de sorteo Super 11 Sorteos 1, 2, 3 y 4 publicados Triplex Sorteos 1, 2, 3 y 4 publicados

Según los horarios oficiales de JuegosONCE, el Cupón Diario se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas. Por su parte, Super 11 y Triplex cuentan con sorteos todos los días a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy

El resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy martes 5 de mayo de 2026 todavía no se conoce. La página oficial de JuegosONCE mantiene el sorteo de hoy como pendiente de sorteo, por lo que el número premiado y la serie ganadora se actualizarán una vez finalice la extracción.

Sorteo Resultado Número premiado Pendiente Serie Pendiente Fecha Martes, 5 de mayo de 2026 Hora del sorteo 21:25 h

El Cupón Diario es uno de los juegos más tradicionales de la ONCE. Para conseguir el premio principal es necesario acertar las cinco cifras del número premiado y la serie. Además, existen premios para quienes acierten el número completo sin serie, las primeras o últimas cifras y los reintegros.

La ONCE detalla que el Cupón Diario reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie, además de premios secundarios a las cinco cifras, cuatro cifras, tres cifras, dos cifras y reintegros.

Resultados del Super 11 de la ONCE de hoy

Los resultados del Super 11 de hoy martes 5 de mayo de 2026 ya tienen publicados los sorteos 1, 2, 3 y 4. El sorteo 5 queda pendiente de confirmación oficial.

Sorteo Super 11 Combinación ganadora Sorteo 1 01, 04, 06, 07, 08, 13, 26, 29, 40, 42, 45, 50, 54, 59, 68, 70, 71, 74, 75, 76 Sorteo 2 04, 13, 25, 26, 30, 32, 35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 65, 74, 78, 81 Sorteo 3 02, 14, 27, 31, 39, 40, 41, 43, 46, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 80 Sorteo 4 06, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 43, 44, 53, 54, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 83, 84 Sorteo 5 Pendiente

La web oficial de JuegosONCE recoge las combinaciones ganadoras de los sorteos 1, 2, 3 y 4 del Super 11 celebrados este martes 5 de mayo de 2026.

En los sorteos publicados del Super 11 de este martes, JuegosONCE indica que no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, 10 aciertos de 10 jugados ni 10 aciertos de 11 jugados.

Resultados del Triplex de la ONCE de hoy

Los resultados del Triplex de la ONCE de hoy martes 5 de mayo de 2026 también cuentan ya con cuatro sorteos publicados. El quinto sorteo permanece pendiente.

Sorteo Triplex Número ganador Sorteo 1 942 Sorteo 2 161 Sorteo 3 975 Sorteo 4 947 Sorteo 5 Pendiente

El histórico oficial de JuegosONCE muestra para el Triplex de este martes los números 942, 161, 975 y 947 en los sorteos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Triplex es un juego de tres cifras con varios sorteos diarios. Para comprobar el boleto, el jugador debe revisar el número correspondiente al sorteo concreto en el que participó.

Cómo comprobar los resultados de la ONCE de hoy

Para comprobar los resultados de la ONCE de hoy, es importante revisar cada juego por separado. En el Cupón Diario, hay que comprobar el número premiado y la serie. En Super 11, se debe comparar la combinación jugada con el sorteo correspondiente. En Triplex, basta con revisar el número de tres cifras del sorteo en el que se participó.

También es recomendable conservar el boleto o resguardo hasta que todos los resultados hayan sido confirmados oficialmente, especialmente en juegos con varios sorteos diarios como Super 11 y Triplex.

Qué resultados quedan pendientes

A esta hora, quedan pendientes de publicación el Cupón Diario de la ONCE y el sorteo 5 de Super 11 y Triplex. La noticia se actualizará cuando JuegosONCE confirme los números oficiales restantes.

Preguntas frecuentes sobre los resultados ONCE de hoy

¿Cuál ha sido el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy?

El resultado del Cupón Diario de la ONCE del martes 5 de mayo de 2026 está pendiente de sorteo. Se actualizará cuando se conozcan el número premiado y la serie.

¿Qué resultados del Super 11 se conocen ya?

Ya están publicados los sorteos 1, 2, 3 y 4 del Super 11 de hoy. El sorteo 5 continúa pendiente.

¿Qué números han salido en el Triplex de hoy?

Los números publicados del Triplex de la ONCE de hoy son 942, 161, 975 y 947. El quinto sorteo está pendiente.

¿Dónde comprobar los resultados oficiales de la ONCE?

Los resultados oficiales deben comprobarse siempre en JuegosONCE o en canales que publiquen datos confirmados por la ONCE.

Actualización pendiente

Esta noticia se actualizará con el número ganador del Cupón Diario de la ONCE, la serie premiada y los resultados del quinto sorteo de Super 11 y Triplex en cuanto estén disponibles.