La ONCE celebra este miércoles 6 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos con el Cupón Diario y el Super 11, dos de los juegos más seguidos por los participantes en España.

A continuación, puedes consultar los resultados disponibles de hoy. El Cupón Diario de la ONCE queda pendiente de actualización hasta que se publique el número definitivo, mientras que ya constan varios sorteos del Super 11 correspondientes a este miércoles.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El resultado del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 6 de mayo de 2026 es:

96069 de la serie 031

El Cupón Diario de la ONCE se juega de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie. Además, también contempla premios a las cinco cifras, terminaciones y reintegros, según la tabla oficial del sorteo.

Resultado del Super 11 de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Estos son los resultados del Super 11 de la ONCE del miércoles 6 de mayo de 2026 que ya aparecen publicados.

Super 11, sorteo 1

07, 08, 10, 18, 24, 28, 32, 37, 38, 40, 44, 46, 51, 65, 66, 70, 71, 74, 77 y 82

Super 11, sorteo 2

05, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 37, 40, 43, 54, 57, 60, 62, 69, 71, 74, 75 y 85

Super 11, sorteo 3

08, 11, 12, 14, 21, 23, 30, 31, 33, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 59, 72, 76, 80 y 83

Super 11, sorteo 4

01, 05, 13, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 46, 49, 50, 56, 59, 60, 63, 65, 69, 83 y 84

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Super 11, sorteo 5

01, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 29, 30, 33, 34, 42, 49, 55, 64, 68, 71, 76, 80 y 82

El Super 11 celebra cinco sorteos diarios y ofrece un premio máximo de 1.000.000 de euros por sorteo. En la información oficial consultada para el miércoles 6 de mayo de 2026 figuran publicados los sorteos 1, 2, 3 y 4.

Cómo comprobar los resultados de la ONCE

Para comprobar si un cupón o apuesta ha sido premiado, conviene revisar siempre la información publicada por la ONCE en sus canales oficiales. Los resultados pueden contrastarse en la web de JuegosONCE y en los puntos de venta autorizados.

Nota importante

Este artículo se actualizará cuando esté disponible el resultado definitivo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 6 de mayo de 2026 y, en su caso, cuando se publique el sorteo pendiente del Super 11. La única lista oficial válida es la facilitada por la ONCE.