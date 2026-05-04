El resultado de la Bonoloto de hoy lunes 4 de mayo de 2026 estará disponible en esta página tras la celebración del sorteo correspondiente.
La Bonoloto es uno de los sorteos más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado, con una combinación formada por seis números, un complementario y un reintegro.
Combinación ganadora de la Bonoloto de hoy
La combinación ganadora de la Bonoloto de este lunes 4 de mayo de 2026 es:
- Números ganadores: X – X – X – X – X – X
- Complementario: X
- Reintegro: X
Premios de la Bonoloto
El reparto de premios del sorteo queda pendiente de confirmación oficial.
- 6 aciertos: X
- 5 aciertos + complementario: X
- 5 aciertos: X
- 4 aciertos: X
- 3 aciertos: X
- Reintegro: X
Los jugadores deben comprobar su boleto en los canales oficiales o en un punto de venta autorizado.
Comprobar Bonoloto de hoy
Para comprobar la Bonoloto de hoy, es necesario revisar los seis números de la combinación principal, el complementario y el reintegro. Esta noticia será actualizada con el resultado oficial del sorteo de este lunes.