El resultado de la Bonoloto de hoy lunes 4 de mayo de 2026 estará disponible en esta página tras la celebración del sorteo correspondiente.

La Bonoloto es uno de los sorteos más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado, con una combinación formada por seis números, un complementario y un reintegro.

Combinación ganadora de la Bonoloto de hoy

La combinación ganadora de la Bonoloto de este lunes 4 de mayo de 2026 es:

Números ganadores: X – X – X – X – X – X

X – X – X – X – X – X Complementario: X

X Reintegro: X

Premios de la Bonoloto

El reparto de premios del sorteo queda pendiente de confirmación oficial.

6 aciertos: X

X 5 aciertos + complementario: X

X 5 aciertos: X

X 4 aciertos: X

X 3 aciertos: X

X Reintegro: X

Los jugadores deben comprobar su boleto en los canales oficiales o en un punto de venta autorizado.

Comprobar Bonoloto de hoy

Para comprobar la Bonoloto de hoy, es necesario revisar los seis números de la combinación principal, el complementario y el reintegro. Esta noticia será actualizada con el resultado oficial del sorteo de este lunes.