El resultado del Euromillones de hoy, martes 5 de mayo de 2026, está pendiente de publicación oficial. En cuanto finalice el sorteo, se actualizará esta noticia con los cinco números ganadores, las dos estrellas y el código premiado de El Millón.
Euromillones es una de las loterías europeas con mayor seguimiento en España. Sus sorteos se celebran los martes y viernes, y los jugadores participan seleccionando una combinación de cinco números y dos estrellas. En España, cada apuesta incluye además un código para participar en El Millón.
Números ganadores del Euromillones de hoy
Resultado pendiente de sorteo
|Dato del sorteo
|Resultado
|Números ganadores
|Pendiente
|Estrellas
|Pendiente
|Código de El Millón
|Pendiente
|Fecha del sorteo
|Martes, 5 de mayo de 2026
|Sorteo
|Euromillones y El Millón
Según la información de Loterías y Apuestas del Estado, Euromillones se celebra los martes y viernes, y en la programación habitual de los martes aparece junto al resultado de El Millón.
Cómo se juega al Euromillones
Para participar en Euromillones, cada jugador debe escoger cinco números y dos estrellas. El premio máximo se obtiene acertando toda la combinación: los cinco números principales y las dos estrellas. También hay premios en categorías inferiores para quienes acierten parte de la combinación.
El Millón, por su parte, es un sorteo adicional asociado a las apuestas de Euromillones en España. El premio se concede al código ganador confirmado oficialmente tras el sorteo.
Comprobar el Euromillones y El Millón
Para revisar un boleto, se deben comprobar por separado los números del Euromillones, las estrellas y el código de El Millón. Es recomendable conservar el resguardo original hasta verificar todos los datos del sorteo.
Esta página se actualizará con el resultado oficial del Euromillones de hoy martes 5 de mayo de 2026, incluyendo números, estrellas, código de El Millón, reparto de premios y posibles acertantes en España.