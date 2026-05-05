El resultado del Euromillones de hoy, martes 5 de mayo de 2026, está pendiente de publicación oficial. En cuanto finalice el sorteo, se actualizará esta noticia con los cinco números ganadores, las dos estrellas y el código premiado de El Millón.

Euromillones es una de las loterías europeas con mayor seguimiento en España. Sus sorteos se celebran los martes y viernes, y los jugadores participan seleccionando una combinación de cinco números y dos estrellas. En España, cada apuesta incluye además un código para participar en El Millón.

Números ganadores del Euromillones de hoy

Resultado pendiente de sorteo

Dato del sorteo Resultado Números ganadores Pendiente Estrellas Pendiente Código de El Millón Pendiente Fecha del sorteo Martes, 5 de mayo de 2026 Sorteo Euromillones y El Millón

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado, Euromillones se celebra los martes y viernes, y en la programación habitual de los martes aparece junto al resultado de El Millón.

Cómo se juega al Euromillones

Para participar en Euromillones, cada jugador debe escoger cinco números y dos estrellas. El premio máximo se obtiene acertando toda la combinación: los cinco números principales y las dos estrellas. También hay premios en categorías inferiores para quienes acierten parte de la combinación.

El Millón, por su parte, es un sorteo adicional asociado a las apuestas de Euromillones en España. El premio se concede al código ganador confirmado oficialmente tras el sorteo.

Comprobar el Euromillones y El Millón

Para revisar un boleto, se deben comprobar por separado los números del Euromillones, las estrellas y el código de El Millón. Es recomendable conservar el resguardo original hasta verificar todos los datos del sorteo.

Esta página se actualizará con el resultado oficial del Euromillones de hoy martes 5 de mayo de 2026, incluyendo números, estrellas, código de El Millón, reparto de premios y posibles acertantes en España.