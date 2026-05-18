La combinación ganadora de esta noche reparte sus principales fondos en forma de pagos mensuales, con un premio mayor de 20.000 euros al mes durante tres décadas

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de EuroDreams. Esta modalidad de juego, que se incorporó a la familia de las loterías a nivel europeo en noviembre de 2023, ha captado la atención de los participantes debido a una estructura de premios que se diferencia del resto de sorteos por ofrecer cantidades distribuidas a lo largo de varios años en lugar de un único pago.

Tras la realización del sorteo oficial, los números que conforman la combinación ganadora de esta noche han sido los siguientes:

03, 11, 16, 20, 21 y 22

Número Sueño: 4

Estructura y distribución de los premios mensuales

El sorteo de EuroDreams, que se celebra de forma habitual todos los lunes y jueves, destina exactamente el 52% de su recaudación total a la dotación de premios. El sistema está diseñado para asignar cuantías fijas por mes durante un periodo de tiempo determinado, estructurándose en las siguientes categorías:

Primera categoría: Otorga un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años, con un límite máximo de 3 acertantes.

Otorga un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años, con un límite máximo de 3 acertantes. Segunda categoría: Asigna 2.000 euros al mes durante 5 años, para un máximo de 12 acertantes.

Asigna 2.000 euros al mes durante 5 años, para un máximo de 12 acertantes. Tercera categoría: Dispone del 2,13% del importe destinado a los premios de la tercera a la quinta categoría.

Dispone del 2,13% del importe destinado a los premios de la tercera a la quinta categoría. Cuarta categoría: Recibe el 34,24% del fondo común para estas categorías intermedias.

Recibe el 34,24% del fondo común para estas categorías intermedias. Quinta categoría: Absorbe el 63,63% del referido fondo de premios.

Absorbe el 63,63% del referido fondo de premios. Sexta categoría: Consiste en un reintegro fijo de 2,50 euros.

La normativa del juego especifica que el importe destinado a los niveles tercero, cuarto y quinto resulta de deducir del total de premios tanto las cantidades de las dos primeras categorías —el Fondo de Reserva— como la suma fija dedicada a los reintegros.

En el supuesto de que se supere el número máximo de ganadores en los niveles superiores, se aplica un protocolo de división. Si se registran más de 3 acertantes en la primera categoría, se repartirán los 21,6 millones de euros reservados para dicho fondo entre el total de ganadores. De igual forma, si los acertantes de segunda categoría superan los 12, se procederá a dividir los 1,44 millones de euros de su reserva entre todos los afectados.

Mecánica de juego y participación internacional

Para formalizar una apuesta, cuyo valor está fijado en 2,50 euros por cada combinación simple, los jugadores deben elegir seis números de una tabla que abarca del 1 al 40, junto con un número «Sueño» seleccionado del 1 al 5. El sistema permite realizar apuestas sencillas de varios bloques (hasta 6 combinaciones de una sola vez) o apuestas múltiples, como las de 7 números (7 apuestas) u 8 números (28 apuestas). Existe además la opción de programar la misma compra para semanas sucesivas.

Esta lotería transnacional se encuentra disponible en los mismos territorios donde se comercializa Euromillones: España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo. Los boletos pueden adquirirse de manera física en los puntos de venta autorizados o de forma digital a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y administraciones con licencia online.

Probabilidades estadísticas de acierto

Las especificaciones técnicas de EuroDreams reflejan que el juego está diseñado para otorgar premio a una de cada cinco apuestas. No obstante, las opciones matemáticas varían según la categoría:

Para la primera categoría (6+1 aciertos), la probabilidad es de 1 entre 19.191.900, mientras que para la segunda categoría (6+0 aciertos) se sitúa en 1 entre 4.797.975. En las categorías menores, las opciones se incrementan de forma progresiva: 1 entre 18.816 para el nivel de 5+0 o 5+1; 1 entre 456 para 4+0 o 4+1; 1 entre 32 para 3+0 o 3+1; y 1 entre 6 para el reintegro de 2+0 o 2+1 aciertos.