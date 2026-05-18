La combinación ganadora de esta noche ha correspondido a los números 4, 11, 18, 31, 37 y 44, con el 46 como complementario y el 5 como reintegro

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva jornada del sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España. En la extracción realizada esta noche, los bombos oficiales han definido una combinación ganadora que dictaminará el reparto de los diferentes premios entre los participantes, cuyas cuantías definitivas dependerán de la recaudación totalizada y del número de acertantes registrados en cada una de las categorías.

Tras la finalización del acto oficial, la combinación ganadora de La Primitiva para este lunes ha quedado configurada por las siguientes cifras principales: 4, 11, 18, 31, 37 y 44. El resultado se ha completado con la extracción del número 46 como complementario, clave para la asignación de los premios de segunda categoría, y el número 5 como reintegro, que determina la devolución del importe apostado.

En cuanto al Joker, ha correspondido al 6347680.

Historia y mecánicas de participación en el sorteo

La Primitiva se consolida como uno de los sorteos de lotería más antiguos de todo el territorio nacional. Su origen se remonta al año 1763, fecha en la que se lanzó por primera vez bajo la denominación original de “lotería por números”. Tras un periodo en el que permaneció cancelado, el juego fue recuperado formalmente en el año 1985 adoptando el nombre actual con el que se comercializa hoy en día.

Para tomar parte en el sorteo, los usuarios disponen de dos metodologías de juego diferenciadas en los boletos. Por un lado, se puede optar por una apuesta simple, una modalidad en la que se eligen exactamente seis números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 49. Por otro lado, los jugadores tienen la posibilidad de realizar una apuesta múltiple, sistema que permite seleccionar más de seis números sin que exista un límite fijo establecido. Ambas opciones de cumplimentación se pueden tramitar tanto de forma presencial en una administración de lotería autorizada como por vía digital mediante la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Adicionalmente, el sorteo mantiene activa la opción opcional de participar en el Joker. Esta modalidad complementaria ofrece la oportunidad de acceder a una serie de premios adicionales a través de la asignación de un código único compuesto por siete cifras.

Listado completo y categorías de premios de La Primitiva

La estructura de galardones de este juego de azar se divide en diferentes niveles que exigen desde un mínimo de tres números acertados hasta la máxima coincidencia posible. Las cantidades asignadas a cada tramo son aproximadas debido a su dependencia directa de la recaudación, distribuyéndose conforme a los siguientes criterios:

Categoría Especial: Se otorga a los resguardos que aciertan los seis números ganadores de la combinación principal junto con el número de reintegro. El bote acumulado puede llegar a superar los 10 millones de euros, en función del histórico acumulado.

Se otorga a los resguardos que aciertan los seis números ganadores de la combinación principal junto con el número de reintegro. El bote acumulado puede llegar a superar los 10 millones de euros, en función del histórico acumulado. Primera Categoría: Destinada a quienes registran seis aciertos en el boleto. La recompensa económica de este nivel ronda el millón de euros.

Destinada a quienes registran seis aciertos en el boleto. La recompensa económica de este nivel ronda el millón de euros. Segunda Categoría: Reservada para los acertantes de cinco números de la combinación ganadora más el número complementario. Los premios se sitúan en torno a los 40.000 euros.

Reservada para los acertantes de cinco números de la combinación ganadora más el número complementario. Los premios se sitúan en torno a los 40.000 euros. Tercera Categoría: Requiere un total de cinco aciertos en la apuesta. El premio estimado ronda los 1.500 euros.

Requiere un total de cinco aciertos en la apuesta. El premio estimado ronda los 1.500 euros. Cuarta Categoría: Corresponde a los participantes con cuatro aciertos en su combinación, con una cuantía de alrededor de 50 euros.

Corresponde a los participantes con cuatro aciertos en su combinación, con una cuantía de alrededor de 50 euros. Quinta Categoría: Asignada a quienes obtienen tres aciertos en el resguardo. Esta categoría cuenta con un premio fijo establecido de 8 euros.

Asignada a quienes obtienen tres aciertos en el resguardo. Esta categoría cuenta con un premio fijo establecido de 8 euros. Reintegro: Se concede al acertar el número destinado al reintegro. Consiste en la devolución íntegra del importe jugado por el apostante, cuyo valor es normalmente de 1 euro.