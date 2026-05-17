El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 17 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí los números premiados y el reintegro cuando se publique el resultado oficial.

El Gordo de la Primitiva es uno de los sorteos más esperados de la semana y ofrece premios en diferentes categorías según el número de aciertos obtenidos en el boleto.

Resultado de El Gordo de la Primitiva

La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva es:

La combinación ganadora: 2, 4, 10, 27, 50 .

. Nº clave: 9.

Este artículo se actualizará a partir de las 21:40 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de El Gordo de la Primitiva.

Cómo comprobar si mi boleto de El Gordo de la Primitiva está premiado

Para comprobar un boleto de El Gordo de la Primitiva, los jugadores deben revisar los cinco números de la combinación ganadora y el reintegro. Los premios varían según la cantidad de aciertos.

Es recomendable conservar el resguardo hasta verificar oficialmente el resultado. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.