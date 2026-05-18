La combinación ganadora de esta noche corresponde a los números 4, 11, 19, 24, 37 y 47, en una jornada que reparte 82 premios de tercera categoría

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar más populares y consolidados del calendario nacional. En la extracción llevada a cabo esta noche, la fortuna ha definido una combinación que, a falta de acertantes en el segundo nivel de premios, ha concentrado una parte significativa de su reparto en los acertantes de cinco números de la combinación principal.

Los números agraciados en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes son los siguientes:

Combinación ganadora: 04 – 11 – 19 – 24 – 37 – 47

04 – 11 – 19 – 24 – 37 – 47 Número complementario: 12

12 Reintegro: 7

Escrutinio y reparto de premios de la jornada

El desarrollo del escrutinio oficial de esta noche ha dejado una distribución singular en las categorías superiores. En esta ocasión, el sorteo ha concluido sin acertantes de segunda categoría (cinco números más el número complementario). Ante la ausencia de boletos ganadores en este apartado, el protagonismo del reparto económico ha recaído en la tercera categoría, donde se han registrado un total de 82 premios. Cada uno de los jugadores que han obtenido cinco aciertos en su boleto percibirá una cuantía fija de 3.050 euros.

La regulación de la Bonoloto estipula de forma fija que se destina el 55% de la recaudación totalizada en cada jornada a la dotación de los premios. El montante acumulado se distribuye de manera jerárquica entre las diferentes categorías establecidas por el organismo regulador:

1.ª Categoría: Otorgada a los boletos que registren el acierto de los 6 números de la combinación ganadora.

Otorgada a los boletos que registren el acierto de los 6 números de la combinación ganadora. 2.ª Categoría: Destinada a quienes acierten 5 números de la combinación principal y la extracción del número complementario.

Destinada a quienes acierten 5 números de la combinación principal y la extracción del número complementario. 3.ª Categoría: Asignada a los resguardos que sumen 5 números de la combinación ganadora.

Asignada a los resguardos que sumen 5 números de la combinación ganadora. 4.ª Categoría: Reservada para los acertantes de 4 números de la combinación.

Reservada para los acertantes de 4 números de la combinación. 5.ª Categoría: Dirigida a las apuestas que cuenten con 3 números correctos.

Dirigida a las apuestas que cuenten con 3 números correctos. Reintegro: Se aplica si el dígito destinado a este fin coincide con el del boleto del participante. El abono vendrá referido al importe total de las apuestas en las que se ha tomado parte.

Funcionamiento, modalidades y caducidad del sorteo

La Bonoloto es un sorteo diario de mecánica sencilla que se celebra de lunes a domingo. Los usuarios que deciden formalizar sus apuestas deben seleccionar seis números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 49. Esta selección puede realizarse de manera manual por el propio comprador o bien de forma aleatoria mediante el sistema informático de la máquina expendedora en la administración de lotería correspondiente.

El precio estipulado por cada apuesta simple es de 0,5 euros. No obstante, las normas dictadas por Loterías y Apuestas del Estado establecen que el importe mínimo obligatorio para validar un boleto es de un euro. Esta condición implica que cada resguardo debe incluir, al menos, dos apuestas, existiendo la flexibilidad de que correspondan a diferentes días de la semana.

El reglamento contempla criterios específicos de equidad para el reparto de fondos. En el supuesto de que aparezcan múltiples acertantes dentro de una misma categoría, el premio global asignado a ese nivel se distribuye a partes iguales entre todos ellos. Asimismo, si por cuestiones del escrutinio se diese la circunstancia de que una categoría inferior percibiera un premio por apuesta mayor que una superior, las normas obligan a unificar el fondo económico de ambas categorías para proceder a un reparto idéntico y equitativo entre todos los acertantes de los dos niveles afectados.

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Para concluir el procedimiento de gestión de los premios, los participantes deben tener en cuenta los plazos de vencimiento legales. Los premios de la Bonoloto caducan una vez transcurridos tres meses, los cuales comienzan a computarse a partir del día siguiente al de la celebración del último sorteo en el que participan las apuestas validadas.