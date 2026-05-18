La combinación ganadora del sorteo de esta noche ha correspondido al número 57.812, con la serie 049, que otorga el premio principal de 500.000 euros

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo del Cupón Diario. En esta ocasión, la extracción de los bombos oficiales realizada desde Madrid ha deparado una combinación que reparte una amplia estructura de premios entre los participantes que han validado sus boletos para el sorteo de hoy, destacando el galardón máximo destinado a la coincidencia exacta de las cinco cifras y la serie.

A continuación, se detallan los resultados definitivos obtenidos en el sorteo de esta noche:

Número agraciado: 57812

Serie premiada: 049

Funcionamiento del sorteo y próximas citas de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE se lleva a cabo de manera regular todas las semanas, de lunes a jueves, a partir de las 21:25 horas. Tras los resultados registrados en el día de hoy, el próximo sorteo de esta modalidad tendrá lugar el miércoles 20 de mayo de 2026, jornada en la que el bote volverá a alcanzar la cifra de 500.000 euros para el premio de primera categoría.

Para tomar parte en este sorteo, cuyo coste por cupón está fijado en un valor de 2 euros, los jugadores disponen de diversas vías de participación. Es posible adquirir los boletos a través del método tradicional mediante cualquiera de los vendedores oficiales de la ONCE o en los puntos de venta autorizados. Asimismo, la organización dispone de canales digitales para participar de forma online a través de su página web oficial, JuegosONCE, en la sección específica del Cupón Diario.

En la modalidad en línea, el sistema requiere un registro previo por parte del usuario. Al formalizar la apuesta, el participante tiene que elegir un número, disponiendo de dos opciones básicas: escoger un número aleatorio asignado al azar por el sistema para el próximo sorteo, o seleccionar una fecha concreta y un número o terminación favorita.

A través de Internet, el comprador puede definir el número de cupones que desea jugar en cada jornada y recibe un comprobante de la adquisición directamente en su dirección de correo electrónico. Una vez que se ha celebrado el sorteo correspondiente, se remite por esta misma vía la información con el resultado detallado del Cupón Diario.

Listado completo de premios y normativa del sorteo

La estructura económica que regula el Cupón Diario contempla la distribución de la recaudación mediante diferentes escalas según el nivel de coincidencia de las cifras. Los premios establecidos para cada sorteo se dividen en los siguientes niveles:

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1 premio de 500.000 euros: Para las cinco cifras y la serie del boleto ganador.

Para las cinco cifras y la serie del boleto ganador. 49 premios de 35.000 euros: Destinados a los cupones que coincidan únicamente con las cinco cifras.

Destinados a los cupones que coincidan únicamente con las cinco cifras. 450 premios de 250 euros: Para aquellos que acierten las cuatro primeras cifras.

Para aquellos que acierten las cuatro primeras cifras. 450 premios de 250 euros: Asignados a las apuestas con coincidencia en las cuatro últimas cifras.

Asignados a las apuestas con coincidencia en las cuatro últimas cifras. 4.500 premios de 25 euros: Para los resguardos con acierto en las tres primeras cifras.

Para los resguardos con acierto en las tres primeras cifras. 4.500 premios de 25 euros: Para las terminaciones de las tres últimas cifras.

Para las terminaciones de las tres últimas cifras. 45.550 premios de 6 euros: Destinados a las dos primeras cifras.

Destinados a las dos primeras cifras. 45.550 premios de 6 euros: Para las dos últimas cifras.

Para las dos últimas cifras. 445.500 premios de 2 euros: En concepto de reintegro para la primera cifra.

En concepto de reintegro para la primera cifra. 405.000 premios de 2 euros: En concepto de reintegro para la última cifra.

Con respecto al cobro de las cantidades, la plataforma oficial JuegosONCE detalla expresamente que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios. Debido a esta condición normativa, el premio máximo de la jornada queda fijado en un límite de 500.000 euros por sorteo y cupón.