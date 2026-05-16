El sorteo de La Primitiva celebra este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el Joker cuando Loterías y Apuestas del Estado publique el resultado oficial.

La Primitiva es uno de los sorteos más seguidos en España y ofrece premios en distintas categorías, en función del número de aciertos conseguidos en cada boleto.

Resultado de La Primitiva

La combinación ganadora de La Primitiva es:

Números: X, X, X, X, X y X

Complementario: X

Reintegro: X

Joker: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:40 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de La Primitiva y el Joker.

Cómo comprobar si mi boleto de La Primitiva está premiado

Para comprobar un boleto de La Primitiva, los jugadores deben comparar sus seis números con la combinación ganadora. También deben revisar el complementario, el reintegro y el Joker, ya que pueden determinar premios adicionales.

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Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.