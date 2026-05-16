El sorteo de la Bonoloto celebra este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva edición. La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro se actualizarán cuando se publique el resultado oficial.

La Bonoloto es uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado por su frecuencia y por sus distintas categorías de premios. Para participar, los jugadores seleccionan seis números y deben compararlos con la combinación ganadora.

Resultado de la Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto es:

Números: 16-23-27-12-38 y 28. El número complementario ha sido el 41 y el reintegro el 2.

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de la Bonoloto.

Cómo comprobar si mi boleto de la Bonoloto está premiado

Para comprobar si un boleto de la Bonoloto ha sido premiado, hay que revisar los seis números de la combinación ganadora, además del complementario y el reintegro.

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Los premios varían según el número de aciertos obtenidos en cada apuesta. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.