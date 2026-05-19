La nueva lotería oficial de Europa, en la que colaboran 16 naciones, ofrece un bote mínimo semanal de 10 millones de euros y un sistema de juego basado en extracciones de números y soles

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado pone a disposición de los jugadores la información relativa al sorteo del Eurojackpot correspondiente a hoy, martes 19 de mayo de 2026. Esta modalidad, consolidada como la nueva lotería oficial de Europa, despierta el interés de los participantes en cada una de sus jornadas debido a la cuantía de sus fondos acumulados y a su carácter multinacional. El precio de los billetes para participar en este sorteo está fijado en 2 euros en España.

El Eurojackpot nació en Ámsterdam en noviembre de 2011, fundado por los organismos independientes de cada uno de los países que participan en su desarrollo. En la actualidad, la red de este juego de azar cuenta con la colaboración activa de 16 naciones europeas. Entre sus principales atractivos técnicos destaca el establecimiento de un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros para cada semana, si bien los premios máximos han llegado a alcanzar la cifra de 90 millones de euros a lo largo de su trayectoria.

Mecánica y funcionamiento del sorteo europeo

El procedimiento para determinar la combinación ganadora destaca por un funcionamiento muy sencillo, estructurado en torno a dos fases de extracción diferenciadas. En la primera de ellas, los bombos oficiales seleccionan un total de 5 bolas de entre un conjunto de 50 números disponibles. Inmediatamente después, se realiza una segunda extracción de 2 bolas de un grupo de 10, las cuales reciben la denominación de soles.

Este sistema de juego y variables de Eurodreams ofrece a los apostantes muchos tipos de premios distintos, incrementando de forma directa las posibilidades de ganar en alguna de las escalas establecidas por la organización en comparación con otros sorteos tradicionales. El proceso de extracción y la validación de las combinaciones se realiza de forma habitual todos los viernes a las 21:00 horas en Finlandia.

Para la jornada de hoy, martes 19 de mayo de 2026, los datos definitivos y el resultado de la combinación se publican a partir de las 21:00 horas. Ante la posibilidad de que pudieran existir errores u omisiones en los canales de difusión informativa, se recuerda a los participantes que la única lista oficial válida y vinculante para la comprobación y el cobro de los cupones es la que proporciona de manera directa la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.