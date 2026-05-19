El juego regulado por Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva jornada de su sorteo diario, que destina el 55% de la recaudación a los premios

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado ofrece toda la información relativa al sorteo de la Bonoloto correspondiente a hoy, martes 19 de mayo de 2026. Este juego de azar, desarrollado bajo la regulación oficial del organismo público, se sitúa como una de las opciones diarias más seguidas por los participantes, ofreciendo diferentes modalidades de cumplimentación de los boletos y la opción de optar a los fondos recaudados en cada jornada.

Tras la realización del sorteo oficial, los datos definitivos del resultado de la combinación ganadora se publican a partir de las 21:30 horas, momento en el que se determinan las cifras correspondientes a la extracción ordinaria, el número complementario y el reintegro de la jornada:

Combinación ganadora: 1 – 6 – 13 – 28 – 29 – 48

1 – 6 – 13 – 28 – 29 – 48 Complementario: 9

9 Reintegro: 8

Normas de participación y modalidades del juego

La mecánica establecida para jugar a la Bonoloto resulta accesible y se fundamenta en la selección de 6 números dentro de una tabla que contiene cifras del 1 al 49. El precio fijado para cada apuesta individual es de 0,5 euros (50 céntimos). No obstante, para que un boleto sea considerado válido por la organización, la normativa técnica exige que se realicen al menos dos apuestas en cada resguardo.

Los apostantes disponen de diferentes alternativas para estructurar sus combinaciones de juego. La primera opción consiste en formalizar una apuesta simple, modalidad que permite jugar desde 1 hasta un máximo de 8 apuestas en un único boleto, debiendo seleccionar 6 números en cada una de ellas. Por otro lado, existe la opción denominada apuesta múltiple, en la cual el usuario puede seleccionar hasta un máximo de 11 números. Bajo este sistema, a mayor cantidad de números múltiples seleccionados, se incrementan de forma lógica las posibilidades de ganar, conllevando de igual manera un incremento proporcional en el coste total de las apuestas realizadas.

Calendario de sorteos y recaudación oficial

La Bonoloto se consolida como uno de los juegos de azar más arraigados en España y figura de forma constante entre los que registran un mayor volumen de jugadores. Este sorteo fue creado originalmente en febrero de 1988 y, según la información proporcionada por la propia sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, destina exactamente el 55% de su recaudación total a la dotación de los premios para las diferentes categorías de acertantes.

El diseño del juego ofrece a los usuarios la posibilidad de participar en un solo sorteo, correspondiente a la modalidad del sorteo diario, o bien optar por jugar al resto de los sorteos de la semana. Esta última alternativa permite tomar parte en los seis sorteos semanales, comprendidos de lunes a sábado, siempre y cuando se proceda a la validación del boleto de manera previa a la celebración del primer sorteo en el que se desea participar, manteniendo fija la misma combinación de números durante las seis jornadas.

Ante la posibilidad de que se produzcan errores u omisiones en los soportes informativos o de difusión, se recuerda a los participantes que la única lista oficial y legalmente válida para proceder a la verificación de los premios es la que proporciona de forma directa la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.