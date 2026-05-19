Compruebe la combinación ganadora de la Primitiva, el Joker, la Bonoloto, el cupón diario de la ONCE y el sorteo de EuroDreams correspondientes a la jornada de ayer

Las diferentes instituciones de loterías y apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebraron este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva jornada de sorteos. Los participantes ya pueden comprobar los números premiados y las combinaciones ganadoras de la Primitiva, el Joker, la Bonoloto, el cupón diario de la ONCE y EuroDreams para verificar si sus boletos han resultado agraciados en las extracciones correspondientes a la jornada de ayer.

Sorteo de la Primitiva y el Joker del lunes 18 de mayo

El sorteo de la Primitiva de este lunes 18 de mayo de 2026 dejó una combinación ganadora integrada por los números 4, 11, 18, 31, 37 y 44. En la misma extracción, el número complementario correspondió al 46 y el reintegro recayó en el número 5. Para este sorteo, el bote especial de la Primitiva ascendía hasta los 24’5 millones de euros.

De forma paralela, se llevó a cabo el sorteo asociado del Joker, cuyo primer premio está dotado con un millón de euros. En esta ocasión, el número premiado con dicha cantidad económica ascendente a 1 millón de euros ha sido el 6347680.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Ayer lunes, 18 de mayo de 2026, también se conocieron los resultados del sorteo de la Bonoloto. La combinación ganadora determinada por las extracciones del bombo estuvo formada por las siguientes cifras: 4, 11, 19, 24, 37 y 47. Asimismo, la extracción del número complementario dio como resultado el número 12, mientras que el reintegro de la jornada correspondió al número 7.

Cupón diario de la ONCE y la Paga

La Organización Nacional de Ciegos Españoles realizó el tradicional sorteo del cupón diario correspondiente al lunes 18 de mayo. El número agraciado en esta ocasión ha sido el 57812, que otorga un premio de 35.000 euros por billete. Dentro del mismo juego, la serie 049 del citado número ha sido la ganadora de la Paga, un premio que consiste en 36.000 euros al año durante un periodo consecutivo de 25 años.

Resultados de EuroDreams

Por último, el sorteo de carácter europeo EuroDreams determinó sus números ganadores para este 18 de mayo de 2026. La combinación de cifras premiadas en esta jornada ha sido 03, 11, 16, 20, 21 y 22. Con respecto a la categoría especial de este sorteo, el número sueño que ha resultado ganador ha sido el 4.