La combinación ganadora, las estrellas y el código de ‘El Millón’ determinan el reparto de los premios de la jornada en el sorteo gestionado por SELAE, que ofrece un bote acumulado de 129 millones de euros

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado este viernes, 29 de mayo, una nueva edición del sorteo de Euromillones, consolidado como la cita de azar más destacada de la jornada en el territorio nacional. Los participantes que disponen de boletos validados para esta fecha pueden proceder a la comprobación oficial de sus combinaciones para verificar si sus números corresponden con las esferas extraídas en el bombo. El escrutinio de esta noche genera una gran expectación entre los jugadores debido al bote acumulado de 129 millones de euros que se pone en juego para la primera categoría.

La combinación ganadora, los números estrella y el código identificador de «El Millón» de este viernes han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora: 05, 14, 18, 31 y 35

Números Estrella: 02 y 12

El Millón: CMK85213

Resultados del sorteo de Euromillones y el premio de ‘El Millón’ en Madrid

El desarrollo del escrutinio de Euromillones para este viernes, 29 de mayo, ha determinado las cifras afortunadas de una noche donde esta lotería comparte protagonismo técnico con la celebración del sorteo de la Bonoloto. Los datos del sorteo confirman que la combinación ganadora se compone de cinco números principales y dos estrellas. En lo que respecta al juego asociado de «El Millón», la suerte ha localizado en esta ocasión a un ganador en Madrid, provincia donde se ha validado el código alfanumérico agraciado con la dotación millonaria.

Esta resolución llega después de que en el sorteo del pasado martes no se consiguiera repartir el eurobote acumulado. Sin embargo, en aquella jornada precedente la fortuna también se localizó en España para el ganador del premio de «El Millón», quien formalizó y selló su boleto ganador de forma digital a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Estructura internacional de Euromillones y periodicidad de los sorteos

Euromillones se define como una lotería de carácter internacional que se celebra de manera coordinada en diferentes países europeos. La participación estructurada engloba de forma destacada a los Estados de España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento oficial en el año 2004, este sorteo europeo ha acumulado botes de gran relevancia económica y ha repartido millones de euros entre los distintos acertantes en sus convocatorias.

La normativa del juego estipula que el sorteo se celebra dos veces a la semana, fijando las citas de forma fija cada martes y viernes. Para organizar la distribución de los fondos, el reglamento técnico contempla la existencia de un total de 13 categorías oficiales de premios, que quedan ordenadas de forma decreciente según el número de aciertos acumulados en el resguardo:

1.ª Categoría: Requiere el acierto de 5 números y 2 estrellas para acceder al bote acumulado.

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2.ª Categoría: Correspondiente a los boletos con 5 números y 1 estrella.

3.ª Categoría: Destinada a los acertantes de 5 números.

4.ª Categoría: Exige la coincidencia de 4 números y 2 estrellas.

5.ª Categoría: Para las apuestas con 4 números y 1 estrella.

6.ª Categoría: Fijada para 3 números y 2 estrellas.

7.ª Categoría: Asignada para el acierto de 4 números.

8.ª Categoría: Requiere la combinación de 2 números y 2 estrellas.

9.ª Categoría: Estructurada para 3 números y 1 estrella.

10.ª Categoría: Dirigida a los acertantes de 3 números.

11.ª Categoría: Correspondiente a 1 número y 2 estrellas.

12.ª Categoría: Para las opciones de 2 números y 1 estrella.

13.ª Categoría: La última escala, asignada a los boletos con 2 números acertados.

Normativa y funcionamiento del código de ‘El Millón’ en España

El sorteo de «El Millón» se configura como una oportunidad adicional y específica con la que Euromillones premia a los jugadores españoles. Esta modalidad posee la particularidad de que únicamente se puede participar en ella desde España, lo que garantiza que el premio se asigne de forma exclusiva dentro del territorio nacional.

De este modo, cada martes y cada viernes de forma sistemática se sortea un premio fijo de 1 millón de euros entre todos los boletos de Euromillones que hayan sido vendidos legalmente en el territorio español. El mecanismo regulado para determinar al ganador de este premio millonario establece como requisito obligatorio que el código asignado de forma automática en el resguardo coincida plenamente con el código de «El Millón» extraído para ese día concreto.