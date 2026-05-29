La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el reparto de los premios en una jornada marcada por un bote inicial condicionado

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este viernes, 29 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, consolidado como uno de los juegos de azar más populares, accesibles y dinámicos del panorama nacional. Los participantes que disponen de resguardos oficiales para esta jornada pueden proceder a la verificación de sus apuestas para comprobar si sus números coinciden con las extracciones del bombo. Los resultados definitivos de la noche se han dado a conocer de forma regular a partir de las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de la propia entidad, determinando el reparto de la fortuna para el cierre de la semana.

La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro asignados en el escrutinio oficial de este viernes quedan estructurados de la siguiente manera:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 02, 17, 19, 39, 41 y 46

Número complementario: 03

Reintegro: 5

Un bote inicial condicionado por el éxito de la jornada precedente

De cara a la celebración del sorteo de la Bonoloto de hoy viernes, 29 de mayo, los portadores de los boletos aspiran a la obtención de un bote inicial que se presenta bastante bajo. Esta circunstancia económica es consecuencia directa del desarrollo del juego en la jornada del pasado jueves, cuando se registró la entrega de un premio que ascendió a los 396.326,49 euros, destinado íntegramente al único acertante de la Primera Categoría (6 aciertos).

La Bonoloto mantiene una alta consideración entre los aficionados a las loterías en España debido a su carácter diario y a sus condiciones de participación. Las extracciones se efectúan todas las noches de la semana a las 21:30 horas, ofreciendo por un coste de apenas 1 euro la oportunidad de acceder a un suculento premio que se sitúa casi a la altura de otras grandes rifas institucionales como el Euromillones o La Primitiva.

Normativa y directrices técnicas: cómo se juega a la Bonoloto

El funcionamiento básico de este sorteo se rige por un conjunto de reglas fijas que definen la estructura de los boletos y la asignación del dinero recaudado. Cada apuesta de la Bonoloto consiste en la selección obligatoria de 6 números diferentes dentro de una tabla que contiene un total de 49 casillas (números del 1 al 49). En lo relativo a los fondos del juego, el reglamento estipula de manera fija que se destina el 55% de la recaudación total a la cobertura de los premios económicos.

Para formalizar una participación formal dentro de los canales comerciales autorizados, los jugadores deben cumplimentar los siguientes pasos de gestión:

1. Selección de la temporalidad: Elegir si se desea jugar únicamente para el siguiente sorteo o si se prefiere participar en todos los restantes sorteos de la semana, existiendo convocatorias programadas de lunes a domingo de forma continuada.

2. Configuración numérica: Elegir la combinación específica de 6 números que se desea jugar o, en su defecto, dejar que el sistema informático de la administración ofrezca una combinación aleatoria.

3. Elección de la modalidad: El usuario puede jugar hasta un límite de 8 combinaciones de 6 números (lo que equivale a apuestas sencillas distribuidas en varios bloques) de una sola vez, o decantarse por una combinación de más números (como por ejemplo 7 números, que corresponde formalmente a 7 apuestas, o 8 números, que equivale a la realización de 28 apuestas).

4. Inclusión de apuestas: Añadir la combinación o combinaciones numéricas deseadas a la cesta de compra.

5. Continuación del proceso: Decidir de forma voluntaria si se desea realizar la misma operación de compra en las semanas sucesivas o si se limita a la jornada presente.

6. Verificación final: Revisar de forma pormenorizada todas las opciones seleccionadas y validar formalmente el juego.

Antología de la fortuna: crónicas de los grandes premios de los juegos de azar

El historial de los sorteos gestionados por las diversas administraciones y plataformas autorizadas como la app TuLotero o la Française des Jeux (FDJ) recoge múltiples testimonios sobre cómo la asignación de un premio millonario altera la realidad cotidiana de los apostantes, dejando atrás anécdotas particulares sobre el modo en que descubrieron sus combinaciones afortunadas.

La constancia de una jugadora francesa en Euromillones

A finales del año 2024, una ciudadana francesa consiguió alzarse con un fondo de 77 millones de euros en el sorteo de Euromillones tras validar la combinación formada por los números 1, 3, 4, 21, 29 y las estrellas 2 y 7. Los datos aportados ante uno de los locales de la FDJ revelaron que la ganadora empleaba siempre estas cifras al coincidir con fechas especiales de sus familiares. La particularidad de su relato radica en que años atrás había perdido un premio de idéntica importancia debido a que olvidó sellar su resguardo a tiempo en los terminales.

El hallazgo en Girona tras una limpieza de armarios

El pasado 12 de octubre, un único acertante de Primera Categoría se adjudicó el bote de la Bonoloto con una cuantía de 1.184.083,71 euros. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías Número 2 de Girona, ubicada en la calle Ultònia, 14-bajos 5. El beneficiario relató en una entrevista concedida a TuLotero que el descubrimiento se produjo por un presentimiento la mañana previa, mientras limpiaba un armario repleto de papeles antiguos del que emergió una libreta con un boleto jugado originalmente en el año 2004.

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El aviso casual en un establecimiento de Valuengo

Rufino, un trabajador de la pedanía de Valuengo, en el municipio de Jerez, obtuvo un premio de 5 millones cuatrocientos mil euros en el Gordo de la Primitiva. El afectado, que presentaba una incapacidad laboral tras sufrir un accidente industrial en el que perdió tres dedos de una mano, conoció su nueva condición de millonario por casualidad mientras tomaba un café en su bar habitual. Al escuchar los comentarios de los clientes sobre la existencia de un boleto premiado en la zona, el camarero del establecimiento se ofreció a verificar su resguardo, confirmando al instante su identidad como el legítimo ganador ante la incredulidad de los presentes.

De fontanero en Bonrepós al exclusivo ‘Club Ferrari’

En el año 2019, Javier Espinosa, un vecino de la localidad valenciana de Bonrepós que gestionaba un negocio familiar de materiales de fontanería con 25 años de trayectoria que había arrastrado una grave crisis, obtuvo 80 millones de euros en La Primitiva. Los números que cambiaron su trayectoria fueron el 7, 13, 23, 40, 41, 49, con el 16 como complementario y el 3 como reintegro, una combinación heredada de sus padres. Tras el cobro de la cantidad, el agraciado, cuya novia creyó inicialmente que se trataba de una broma digna de los premios Oscar, construyó una vivienda en su municipio y adquirió media docena de bólidos, logrando el ingreso formal en el selecto ‘Club Ferrari’.

Una llamada telefónica en mitad de un concierto en Madrid

El sorteo de la Bonoloto del 9 de agosto de 2024 otorgó un bote de 1.169.636,65 euros a un ciudadano que se enteró de la noticia mientras presenciaba un concierto musical en compañía de su esposa y sus amigos. El jugador, que habitualmente participaba en Euromillones y La Primitiva, decidió cambiar a la Bonoloto buscando un formato diario, validando una combinación aleatoria (07, 23, 25, 30, 36, 48) a través del móvil mediante la administración 253 de Madrid. A pesar de la alteración que supuso la llamada de TuLotero en mitad del espectáculo, el ganador manifestó su deseo de mantener una vida normal sin grandes variaciones, planificando la renovación de su vehículo de más de veinte años y la realización de viajes.

El conflicto administrativo por un cupón premiado de la ONCE

Una situación adversa afectó a Daniela Tucelli, cuya madre le había regalado a ella y a sus hermanos un cupón de la ONCE del sorteo del 1 de enero, adquirido en el puesto de la Avenida del Oeste próximo al Mercado Central. El boleto, portador del número 8290, resultó agraciado con 400.000 euros. Sin embargo, ante la imposibilidad de ausentarse de su puesto de trabajo, la mujer encomendó a su marido que acudiera a la Delegación Territorial de la ONCE para informarse sobre los trámites de cobro.

Debido a una mala explicación del proceso, el cónyuge firmó unos documentos que lo acreditaban como titular del boleto. Al encontrarse inscrito previamente en el Registro General de Interdicciones del Acceso al Juego (RIAJ) a raíz de una discusión doméstica por las apuestas deportivas, el organismo denegó el cobro del cupón al tener vetado el acceso a las loterías presenciales y online, bloqueando la entrega del dinero.

La combinación de un amigo en Zaratán

El domingo 19 de enero de 2025, un residente del municipio de Zaratán (Valladolid) obtuvo un premio de 1.168.241,25 euros en la Bonoloto. El boleto fue sellado en la Administración Número 1 de la localidad, situada en la Plaza de la Ronda, 5, donde el usuario formalizó un total de 10 apuestas diferentes por motivos económicos, al ser la Bonoloto más barata y jugarse únicamente los fines de semana. La combinación ganadora (03, 07, 12, 26, 29, 32, con el 4 como complementario) se basaba en fechas familiares y en una serie numérica inspirada en un amigo que, en la década de los 90, se quedó sin un premio millonario por haber cambiado un número a última hora.