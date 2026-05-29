La combinación ganadora y los dos soles determinan el reparto de los miles de premios de este juego europeo, que para la jornada de hoy ponía en juego un bote acumulado de 16 millones de euros

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este viernes, 29 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo del Eurojackpot, una convocatoria de azar que ha vuelto a distribuir miles de premios entre sus participantes. Los jugadores que disponen de boletos validados para esta fecha pueden proceder a la comprobación oficial de sus combinaciones para verificar si sus números coinciden con las extracciones de la noche. En la jornada de hoy, el bote total alcanzaba la cifra de 16 millones de euros para la primera categoría de acertantes.

Las cifras y soles que configuran el resultado definitivo de este viernes quedan establecidos de la siguiente manera tras el desarrollo del escrutinio oficial:

Números premiados del Eurojackpot: 03, 20, 21, 42 y 49

Soles oficiales: 05 y 06

Dinámica, países participantes y estructura del Eurojackpot

El juego de «Eurojackpot» se define como un mega sorteo europeo que se comercializa de forma simultánea en España y en otros 17 países del continente. La ONCE gestiona y comercializa este producto de manera conjunta con Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

La mecánica básica de participación consiste en acertar 5 números de 50 números posibles, junto con dos soles elegidos de entre un total de 12 soles. Este sorteo se celebra de forma fija todos los martes y viernes en la ciudad de Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana. El sistema garantiza un bote mínimo de salida de 10 millones de euros, cuantía que experimenta un incremento de semana en semana en el caso de que no se registren acertantes de la primera categoría.

Para formalizar las apuestas, los usuarios disponen de dos modalidades de compra en los bloques del boleto, el cual cuenta con un precio fijado en 2 euros por cada combinación resultante:

Compra sencilla: El participante debe seleccionar de manera directa cinco números (entre el 1 y el 50) y dos soles (entre el 1 y el 12). Es posible realizar hasta cinco compras de este tipo en cada uno de los cinco bloques que integran el resguardo.

Compra múltiple: Esta opción técnica permite al apostante seleccionar un espectro más amplio, pudiendo elegir 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, combinados de forma conjunta con 2, 3, 4 o 5 soles.

Categorías de premios reguladas en el reglamento

La normativa oficial del Eurojackpot establece un total de doce categorías distintas de premios económicos, estructuradas de forma decreciente según la naturaleza de los aciertos validados en el boleto:

1ª Categoría: Concedida al acertar los 5 números principales y los 2 soles.

2ª Categoría: Asignada para la combinación de 5 números y 1 sol.

3ª Categoría: Dirigida a las apuestas con 5 números acertados.

4ª Categoría: Destinada a los resguardos con 4 números y 2 soles.

5ª Categoría: Fijada para el acierto de 4 números y 1 sol.

6ª Categoría: Correspondiente a los boletos con 4 números.

7ª Categoría: Estructurada para la coincidencia de 3 números y 2 soles.

8ª Categoría: Para las opciones de 2 números y 2 soles.

9ª Categoría: Concedida al validar 3 números y 1 sol.

10ª Categoría: Reservada para los acertantes de 3 números.

11ª Categoría: Destinada a las combinaciones de 1 número y 2 soles.

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12ª Categoría: La última escala, asignada a los boletos con 2 números y 1 sol.

Antecedentes de la fortuna de la ONCE en Ondarroa, Abadiño y Erandio

Los sorteos de la organización cuentan con una trayectoria de reparto de fortuna en diferentes demarcaciones. En octubre de 2023, la suerte localizó a las poblaciones de Ondarroa y Abadiño a través de la actividad de la vendedora Maritza Ruiz Piña. En aquella ocasión, el sorteo celebrado el 20 de octubre distribuyó una suma total de 400.000 euros mediante la comercialización de diez cupones agraciados con una cantidad de 40.000 euros cada uno. Dicha profesional ya había llevado la fortuna a ambas localidades previamente, cuando el 4 de septiembre del mismo periodo repartió otros 815.000 euros con el formato del Cupón Diario.

De igual modo, el Cupón Diario de la ONCE dejó en el mes de enero un premio de 35.000 euros en la localidad vizcaína de Erandio, concentrado en un único boleto premiado. El responsable de la venta fue Emilio Alberto López García, quien distribuyó la fortuna en varios de sus puntos de venta autorizados en el municipio, situados específicamente en la calle Tartanga número 2, la calle Consulado de Bilbao número 13 y la Avenida Madaripe número 7.

Innovación digital en la gestión de los gravámenes fiscales

En el ámbito de la optimización y gestión de los premios de lotería, destaca la irrupción de Laguinda, una aplicación de carácter innovador desarrollada por una insurtech que cuenta con el apoyo financiero y estratégico de la empresa pública Enisa, organización dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El propósito fundamental de esta plataforma tecnológica consiste en permitir al usuario cobrar la totalidad de un premio de lotería, independientemente de la cuantía, encargándose de asegurar el pago de las retenciones fiscales que corresponden a Hacienda. El procedimiento de aseguramiento es sencillo y el sistema permite dar cobertura a todos los boletos validados de sorteos como la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva, generando ventajas que pueden extenderse tanto a los compradores como a las propias administraciones de lotería.

Protocolo de cobro y retenciones de la Agencia Tributaria

Para llevar a cabo el cobro de los premios de la ONCE, la normativa prescribe pautas estrictas en función de las cuantías económicas obtenidas en el escrutinio. Cuando se trata de premios menores de 2.500 euros, los ganadores deben acudir de forma directa a la administración correspondiente para hacer efectivo el abono. Por el contrario, para el resto de los premios que superen dicho umbral, resulta obligatorio que el acertante traslade el resguardo original de su apuesta a una entidad bancaria autorizada, aportando de forma obligatoria su Documento Nacional de Identidad (DNI) para proceder a la identificación de seguridad, sin que este trámite requiera la apertura previa de una cuenta en el banco. El abono puede ejecutarse formalmente por ingreso en cuenta, transferencia bancaria, cheque o en metálico.

En los supuestos en los que la apuesta se juegue a medias entre varias personas, si el premio es igual o superior a los 2.500 euros, la ley exige que todos los participantes comparezcan de forma conjunta en la sucursal bancaria con sus respectivos DNI para ser identificados antes del cobro del cheque.

Respecto al marco de retenciones de la Agencia Tributaria, la legislación fija que desde el 1 de enero de 2020 se encuentran libres de impuestos todos los premios que sean inferiores o iguales a la cantidad de 40.000 euros. Por tanto, a partir de una cuantía de 40.001 euros, Hacienda aplica de forma directa una retención fija del 20% sobre el valor total del cobro.

Los criterios de asesoramiento financiero recomiendan que, en caso de tratarse de un décimo o boleto compartido, todos los ganadores acudan físicamente a la entidad bancaria portando el boleto de forma conjunta. Bajo este procedimiento, la entidad financiera efectúa el reparto directo del ingreso desde el origen, lo que garantiza que la retención fiscal de Hacienda se abone una sola vez. En caso de no actuar de este modo y regalar el dinero con posterioridad a la gestión del cobro individual, la transacción pasaría a estar sujeta formalmente a las obligaciones fiscales derivadas del impuesto de donaciones.