El sorteo de la Lotería Nacional celebra este jueves 14 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí los números premiados una vez que Loterías y Apuestas del Estado publique el resultado oficial.

La Lotería Nacional es uno de los sorteos más tradicionales en España y reparte premios principales, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Para comprobar un décimo, es importante revisar tanto el número completo como las últimas cifras premiadas.

Resultado de la Lotería Nacional

Primer premio: 14239

Segundo premio: 38810

Reintegros: 9 – 2 – 1

Este artículo se actualizará a partir de las 21:00 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de la Lotería Nacional.

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Cómo comprobar si mi décimo está premiado

Para saber si un décimo de la Lotería Nacional ha sido premiado, hay que comparar el número completo con los premios principales y revisar también las terminaciones y reintegros. Los premios dependen del tipo de coincidencia con los números extraídos.

Los jugadores deben conservar siempre el décimo original, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.