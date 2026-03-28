La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha hecho su reaparición en el ámbito político tras varios meses de ausencia. Este regreso tuvo lugar en un acto de su partido, Iniciativa, que se celebró en Valencia. Su llegada fue recibida con aplausos y buenos deseos por parte de sus compañeros, quienes la consideran una figura influyente en la política valenciana.

La reaparición de Oltra se produce en un contexto de altas expectativas, dado que se especula sobre la posibilidad de que pueda ser la candidata a las elecciones municipales en Valencia. Fuentes cercanas a su partido han señalado que Oltra es vista como un «gran referente» y no se descarta que se le ofrezca un rol significativo en la próxima contienda electoral.

Este acto en Valencia se presentó como el séptimo congreso ordinario de Iniciativa, bajo el lema «Activas y combativas: el impulso de las izquierdas». Fue el primer evento político al que asistió desde la asamblea de mayo de 2024, donde también participó de manera muy discreta, sin realizar discursos formales, pero siendo ovacionada por sus colegas.

Desde su dimisión el 21 de junio de 2022, cuando dejó de ser vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Oltra había mantenido un perfil bajo en la política. Su dimisión fue provocada por su implicación en una causa judicial relacionada con el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor por parte de su exmarido, lo que ha afectado gravemente su carrera política.

A pesar de la controversia y de la reapertura de la causa judicial en su contra, los miembros de su partido han manifestado su apoyo a Oltra, quien, hasta su reaparición, había limitado su participación en eventos públicos y políticos.

En los años posteriores a su dimisión, Oltra continuó su actividad como abogada y mediadora. Su trabajo se ha centrado en defender causas sociales, incluyendo su apoyo al barco de rescate humanitario Aita Mari para la recuperación de tasas portuarias. A su vez, ha sido activista en manifestaciones relacionadas con derechos humanos y causas sociales.

La participación de Oltra en debates sobre desigualdades y cuestiones sociales ha sido esporádica en estos años. Sin embargo, su presencia en actos del Día del Orgullo y otras manifestaciones ha demostrado que sigue estando presente en la esfera pública, aunque su enfoque ha sido menos político.

Los miembros de la coalición Compromís han manifestado en diversas ocasiones que, si Oltra desea regresar a la política, las «puertas están abiertas» para ella. Esto ha desatado especulaciones sobre su posible retorno, no solo con el objetivo de la alcaldía, sino quizás con miras a un proyecto político más amplio que contemple nuevas estrategias y alianzas en el panorama político valenciano.