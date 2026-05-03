El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional se celebra este domingo 3 de mayo de 2026, dentro de la programación especial de Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de uno de los sorteos extraordinarios más destacados del calendario, con premios superiores a los de un sorteo ordinario de sábado.

Este sorteo, que se ha celebrado a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías por el sistema de bombos múltiples, ha repartido en esta ocasión los siguientes premios:

3.485.100 premios.

Un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a un solo décimo, para la fracción 6ª y serie 3ª del número 46802.

Un primer premio de 1.300.000 euros por serie, lo que equivale a 130.000 euros por décimo, para el número 46802.

Un segundo premio de 250.000 euros a la serie, lo que significa 25.000 euros para cada décimo del número 57700.

El sorteo del Día de la Madre reparte un premio especial de 15 millones de euros y forma parte de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional. Cada décimo permite optar a los premios principales, aproximaciones, terminaciones, centenas y reintegros.

Como ocurre en todos los sorteos de Lotería Nacional, es importante comprobar no solo el primer y segundo premio, sino también las terminaciones y reintegros, ya que un décimo puede resultar premiado en distintas categorías.

Los resultados oficiales se publican tras la celebración del sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Los jugadores deben conservar el décimo en buen estado si lo han comprado en formato físico, ya que será necesario para reclamar cualquier premio.