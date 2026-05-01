El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:25 horas, dentro de la programación habitual de JuegosONCE para cada viernes. Tras la celebración del sorteo, los jugadores podrán comprobar si su cupón ha resultado premiado con el número ganador y la serie correspondiente.

El número premiado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es el XXXXX, serie XXX.

El Cuponazo es uno de los sorteos más esperados de la semana dentro de la oferta de la ONCE. Este juego reparte un premio principal de hasta 6.000.000 de euros al número de cinco cifras y la serie premiada, además de otros premios secundarios para diferentes coincidencias y terminaciones.

Como ocurre con el resto de sorteos de la ONCE, los resultados oficiales se publican tras la celebración del sorteo en los canales de JuegosONCE. También pueden consultarse en puntos de venta autorizados y mediante las herramientas oficiales de comprobación de cupones.

Los participantes deben conservar el cupón en buen estado si lo han adquirido en formato físico, ya que será necesario para reclamar cualquier premio. En caso de compra online, el premio queda asociado a la cuenta del usuario en JuegosONCE.

El Cuponazo sustituye al Cupón Diario en la jornada de los viernes y mantiene una gran popularidad por el importe de su primer premio y por la cantidad de premios adicionales que reparte cada semana.