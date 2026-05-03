El Sueldazo de la ONCE se celebra los sábados y domingos a las 21:25 horas, dentro de la programación habitual de JuegosONCE. Para este domingo 3 de mayo de 2026, la jornada coincide además con el Cupón Extra del Día de la Madre, una de las grandes citas especiales de la organización.

Número principal y serie del Sueldazo de la ONCE

El número agraciado con el premio mayor en el sorteo de este domingo ha sido el 92662. Además de las cinco cifras, la extracción ha designado a la serie 007 como la ganadora del premio especial.

En lo que respecta a las terminaciones, el reintegro ha correspondido a la última cifra del número principal, el 2. Aquellos participantes cuyo cupón termine en dicho dígito recuperarán el importe de su apuesta.

Premios adicionales del domingo 3 de mayo

Junto al número principal, la ONCE ha realizado otras cuatro extracciones correspondientes a los premios adicionales del Sueldazo, repartiendo suerte en distintas series. Las combinaciones ganadoras han sido las siguientes:

• Número: 29068, serie: 040

• Número: 49497, serie: 033

• Número: 53115, serie: 031

• Número: 70535, serie: 003

El Sueldazo de Fin de Semana reparte un premio principal de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, de acuerdo con la información de horarios y premios de JuegosONCE.

Además del premio principal, el sorteo incluye otros premios asociados a número, serie y terminaciones. Por ello, los participantes deben revisar el cupón completo antes de descartarlo.

Los resultados oficiales se publican después del sorteo en JuegosONCE y también pueden comprobarse en los puntos de venta autorizados.