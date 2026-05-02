El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 2 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:30 horas, dentro de la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado. SELAE sitúa el sorteo de Bonoloto de los sábados en esa franja horaria.

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy, sábado 2 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número complementario es el XX y el reintegro es el X.

La Bonoloto es uno de los sorteos más habituales de Loterías y Apuestas del Estado. Los jugadores deben acertar la combinación ganadora formada por seis números, aunque también existen categorías inferiores de premio.

El número complementario se utiliza para una de las categorías secundarias, mientras que el reintegro permite recuperar el importe de la apuesta cuando coincide con el número asignado al boleto.

Los resultados oficiales se publican después del sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre el boleto en fuentes oficiales o en una administración autorizada.