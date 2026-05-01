El sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 20:00 horas, según el horario oficial de JuegosONCE. Este sorteo europeo se juega todos los martes y viernes y permite participar con una combinación de números principales y soles.

La combinación ganadora del Eurojackpot de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX y XX. Los soles son: XX y XX.

El bote anunciado para el sorteo de Eurojackpot de este viernes es de 55 millones de euros, según la información publicada por JuegosONCE para el sorteo del 1 de mayo.

Para optar al premio principal, los jugadores deben acertar los cinco números de la combinación principal y los dos soles. También existen categorías inferiores de premio para apuestas con menos aciertos, por lo que conviene revisar la combinación completa antes de descartar un boleto.

Eurojackpot es un sorteo de ámbito europeo y sus resultados pueden consultarse después de la celebración del sorteo en JuegosONCE. La organización recomienda comprobar siempre los boletos en sus canales oficiales.

El sorteo de este viernes llega como una de las principales citas de la jornada para los jugadores de la ONCE, especialmente por el importe del bote acumulado.