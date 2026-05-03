El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:30 horas, según la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado. SELAE indica que la Bonoloto se celebra de lunes a domingo.

Números premiados en la Bonoloto hoy

Reintegro: 8

Combinación ganadora: 13 – 25 – 27 – 38 – 40 – 45

Complementario: 20

La Bonoloto es uno de los sorteos más habituales de Loterías y Apuestas del Estado. Para obtener premio, los participantes deben acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora.

Las principales categorías dependen del número de aciertos. El complementario interviene en una de las categorías secundarias y el reintegro permite recuperar el importe de la apuesta cuando coincide con el número asignado al boleto.

Los resultados oficiales se publican después del sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre el boleto en fuentes oficiales o en una administración autorizada.