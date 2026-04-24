El número 976, «El Agua», cierra la semana laboral con esperanza y solidaridad

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este viernes 24 de abril de 2026 su tradicional sorteo diario, una cita que no solo marca el ritmo de la ciudad autónoma, sino que garantiza la continuidad de los programas sociales más vitales para los ceutíes. En una jornada marcada por la participación ciudadana, el azar ha querido cerrar la semana con un número cuyo apodo popular evoca un elemento esencial para la vida.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras la extracción oficial realizada esta tarde, el número premiado ha sido:

Número ganador: 976

Siguiendo la rica tradición de motas y nombres que los ceutíes han otorgado a cada cifra a lo largo de décadas, el 976 es conocido popularmente como «El Agua». Los afortunados que posean este número pueden ya celebrar su premio y colaborar, a su vez, con una causa noble.

El destino de tu solidaridad

Cada boleto de «la Cruz Roja» vendido en las calles de Ceuta se transforma en acciones concretas para quienes más lo necesitan. Gracias a los que han jugado hoy al 976, la institución podrá reforzar:

Inclusión Social: Ayudas de emergencia para familias que atraviesan dificultades económicas severas.

Ayudas de emergencia para familias que atraviesan dificultades económicas severas. Mayores y Dependientes: Mejora de los servicios de acompañamiento y transporte adaptado.

Mejora de los servicios de acompañamiento y transporte adaptado. Socorros y Emergencias: Mantenimiento de los equipos de intervención rápida y puestos de socorro.

Mantenimiento de los equipos de intervención rápida y puestos de socorro. Juventud: Programas de promoción del éxito escolar y meriendas saludables para menores vulnerables.

¿Cómo reclamar el premio?

Si eres el poseedor del boleto premiado con el número 976, sigue estas recomendaciones:

Sede Central: Puedes acudir a las oficinas de la Cruz Roja Española en Ceuta. Puntos de Venta: Los vendedores oficiales autorizados pueden orientarte sobre los pasos a seguir. Conservación del Boleto: Es imprescindible presentar el boleto original. Asegúrate de que no presente roturas ni tachaduras, ya que es el único justificante válido para el cobro.

Desde la Cruz Roja de Ceuta queremos agradecer profundamente a toda la ciudadanía su compromiso constante. Vuestra ayuda es el motor que permite que nadie se quede atrás. ¡Buen fin de semana a todos!