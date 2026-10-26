La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 16 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 25 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 24 y el 26 de octubre.

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Combinación ganadora de la jornada 16

Los 14 signos: 2, 2, 1, 1, X, 1, 1, X, X, X, 1, 1, X, 1. Pleno al 15: 1-2.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Rayo Vallecano-Elche 0-3 2 2 Valencia-Villarreal 1-2 2 3 At. Madrid-Deportivo 1-0 1 4 Athletic Club-Getafe 4-0 1 5 Celta-Betis 0-0 X 6 Real Sociedad-Levante 2-1 1 7 Sevilla-Osasuna 2-0 1 8 Leganés-Mallorca 1-1 X 9 Almería-R. Oviedo 2-2 X 10 Sabadell-Tenerife 1-1 X 11 Logroño-Badalona W. (femenino) 1-0 1 12 Deportivo-Alavés (femenino) 2-1 1 13 Eibar-Madrid Cff (femenino) 2-2 X 14 Real Madrid-Tenerife (femenino) 3-2 1 15 Pleno al 15 · Barcelona-Real Madrid 1-2 1-2

Premios de la jornada 16

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 0 0,00 € 1ª (14 Aciertos) 15 36.053,45 € 2ª (13 Aciertos) 557 455,12 € 3ª (12 Aciertos) 6.862 36,94 € 4ª (11 Aciertos) 45.227 5,61 € 5ª (10 Aciertos) 186.259 1,63 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 16 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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