La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 16 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 25 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 24 y el 26 de octubre.
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Combinación ganadora de la jornada 16
Los 14 signos: 2, 2, 1, 1, X, 1, 1, X, X, X, 1, 1, X, 1. Pleno al 15: 1-2.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Rayo Vallecano-Elche
|0-3
|2
|2
|Valencia-Villarreal
|1-2
|2
|3
|At. Madrid-Deportivo
|1-0
|1
|4
|Athletic Club-Getafe
|4-0
|1
|5
|Celta-Betis
|0-0
|X
|6
|Real Sociedad-Levante
|2-1
|1
|7
|Sevilla-Osasuna
|2-0
|1
|8
|Leganés-Mallorca
|1-1
|X
|9
|Almería-R. Oviedo
|2-2
|X
|10
|Sabadell-Tenerife
|1-1
|X
|11
|Logroño-Badalona W. (femenino)
|1-0
|1
|12
|Deportivo-Alavés (femenino)
|2-1
|1
|13
|Eibar-Madrid Cff (femenino)
|2-2
|X
|14
|Real Madrid-Tenerife (femenino)
|3-2
|1
|15
|Pleno al 15 · Barcelona-Real Madrid
|1-2
|1-2
Premios de la jornada 16
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|0
|0,00 €
|1ª (14 Aciertos)
|15
|36.053,45 €
|2ª (13 Aciertos)
|557
|455,12 €
|3ª (12 Aciertos)
|6.862
|36,94 €
|4ª (11 Aciertos)
|45.227
|5,61 €
|5ª (10 Aciertos)
|186.259
|1,63 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 16 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.
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