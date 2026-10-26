El IBEX 35 cerró el lunes 26 de octubre de 2026 en 19.033,30 puntos, con una subida de 43,50 puntos (+0,23%). La jornada terminó con una tendencia al alza, según los registros de Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó con el índice en 18.851,50 puntos y durante el día exploró un máximo de 19.062,40 y un mínimo de 18.779,80. El contraste entre los niveles intradía y el cierre confirma un movimiento contenido, aunque favorable, que permitió revertir parte del impulso inicial y terminar por encima del cierre de la sesión anterior.

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El cierre de la sesión precedente había quedado en 18.989,80 puntos, por lo que la diferencia con el cierre del día fue positiva. En conjunto, el IBEX 35 encadenó una sesión de signo favorable, con la variación diaria reflejada en +43,50 puntos (+0,23%), de acuerdo con Yahoo Finance.

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Evolución de la semana

En el tramo más reciente de sesiones registradas, el IBEX 35 mostró una dinámica irregular, alternando subidas y retrocesos, pero manteniendo un nivel cercano a los 19.000 puntos.

20 de octubre de 2026: cierre en 19.092,40 puntos .

cierre en . 21 de octubre de 2026: cierre en 19.323,50 puntos .

cierre en . 22 de octubre de 2026: cierre en 18.913,50 puntos .

cierre en . 23 de octubre de 2026: cierre en 18.989,80 puntos .

cierre en . 26 de octubre de 2026: cierre en 19.033,30 puntos.

Esta secuencia resume oscilaciones en torno a la cota psicológica de los 19.000 puntos, con movimientos que durante la semana han estado condicionados por el comportamiento intradía, reflejado en máximos y mínimos diarios. La última sesión, al terminar al alza, aportó continuidad a la lectura de recuperación frente a la sesión inmediatamente anterior.

Euríbor y mercados

En el contexto de tipos de interés, la evolución del Euríbor sigue siendo un referente para el coste de la financiación en las operaciones hipotecarias y para el conjunto de la renta fija ligada a índices monetarios. En general, el mercado presta atención a las expectativas sobre política monetaria y a los movimientos que puedan alterar la trayectoria de los tipos de referencia en Europa.

Con todo, en la sesión reseñada, la principal referencia para la foto del día fue el comportamiento del IBEX 35, que cerró con una variación positiva y un rango intradía relativamente acotado entre su mínimo y máximo. La lectura conjunta de índices y tipos se mantiene en clave conservadora: los inversores siguen calibrando el impacto de la inflación y de la senda de tipos en el precio de activos.

Cierre y fuentes: IBEX 35, lunes 26 de octubre de 2026. Cierre, variación y niveles intradía según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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