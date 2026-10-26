El Villarreal ganó en el campo del Valencia el sábado 24 de octubre en la jornada 10 de LaLiga. El Villarreal remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó Georges Mikautadze en el minuto 90+6.
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En los 10 partidos se han marcado 24 goles, con 5 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 2 empates.
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Resultados de la jornada 10 de LaLiga
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 23/10
|Alavés-Málaga
|1-1
|sáb. 24/10
|Rayo Vallecano-Elche
|0-3
|sáb. 24/10
|Racing de Santander-Espanyol
|2-1
|sáb. 24/10
|Valencia-Villarreal
|1-2
|sáb. 24/10
|Atlético de Madrid-Deportivo
|1-0
|dom. 25/10
|Athletic Club-Getafe
|4-0
|dom. 25/10
|Celta-Real Betis
|0-0
|dom. 25/10
|Real Sociedad-Levante
|2-1
|dom. 25/10
|Barcelona-Real Madrid
|1-2
|lun. 26/10
|Sevilla-Osasuna
|2-0
Con estos 10 resultados la jornada 10 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Alavés-Málaga. Goles del Alavés: Aitor Mañas (89′); del Málaga: Adrian Nino (44′). Amarillas: 2 del Alavés y 2 del Málaga.
- Rayo Vallecano-Elche. Goles del Elche: Federico Redondo Solari (23′ de penalti), Fernando Niño Rodríguez (36′ de penalti), Germán Valera (68′). Amarillas: 3 del Rayo Vallecano y 3 del Elche. Penalti fallado: Pathé Ciss (Rayo Vallecano, 39′).
- Racing de Santander-Espanyol. Goles del Racing de Santander: Jeanuël Belocian (69′), Yassir Zabiri (84′); del Espanyol: Eduardo Expósito Jaén (62′). Amarillas: 3 del Racing de Santander y 5 del Espanyol.
- Valencia-Villarreal. Goles del Valencia: José Luis García Vayá (38′ de penalti); del Villarreal: Alex Freeman (69′), Georges Mikautadze (90+6′). Amarillas: 4 del Valencia y 3 del Villarreal. Expulsados: Pape Gueye (Villarreal, 79′), Harvey Elliott (Valencia, 89′).
- Atlético de Madrid-Deportivo. Goles del Atlético de Madrid: Julián Álvarez (48′). Amarillas: 4 del Atlético de Madrid y 2 del Deportivo.
- Athletic Club-Getafe. Goles del Athletic Club: Alex Berenguer (17′), Iñaki Williams (35′), Aitor Paredes (70′), Yuri Berchiche (88′). Amarillas: 1 del Athletic Club y 3 del Getafe. Expulsado: Mario Martín Rielves (Getafe, 86′).
- Celta-Real Betis. Sin goles. Amarillas: 2 del Celta y 1 del Real Betis.
- Real Sociedad-Levante. Goles de la Real Sociedad: Orri Steinn Óskarsson (6′), Benat Turrientes (27′); del Levante: Nacho Pérez Gómez (22′). Amarillas: 1 de la Real Sociedad y 3 del Levante.
- Barcelona-Real Madrid. Goles del Barcelona: Raphael Dias Belloli (61′); del Real Madrid: Kylian Mbappé (41′ y 87′). Amarillas: 3 del Barcelona y 3 del Real Madrid.
- Sevilla-Osasuna. Goles del Sevilla: Isaac Romero (24′), Felix Correia (82′). Amarillas: 1 del Sevilla y 2 de Osasuna.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de LaLiga está en la web oficial de LaLiga. La jornada 11 se juega del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga.
Más resultados: resultados de la jornada 9 de LaLiga.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.
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