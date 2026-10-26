Farmacias de guardia en Ceuta para el martes, 27 de octubre de 2026. El servicio de guardia mantiene la atención farmacéutica en los turnos establecidos por el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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A continuación se detallan las farmacias asignadas por zonas para hoy, con su dirección y teléfono, para que puedas localizarlas con rapidez.

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Zona Centro

PARTIDA (Centro), PASEO REVELLÍN Nº 7, 956 51 28 11

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Recomendación práctica: si vas por la noche, lleva la receta médica y cualquier documentación necesaria para agilizar la atención en la farmacia de guardia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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