Farmacias de guardia en Ceuta para el martes, 27 de octubre de 2026. El servicio de guardia mantiene la atención farmacéutica en los turnos establecidos por el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lee tambien: Día de la Mochila en Ceuta 2026: conciertos y teatro el 31 de octubre y el 1 de noviembre
A continuación se detallan las farmacias asignadas por zonas para hoy, con su dirección y teléfono, para que puedas localizarlas con rapidez.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Zona Centro
- PARTIDA (Centro), PASEO REVELLÍN Nº 7, 956 51 28 11
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20
Recomendación práctica: si vas por la noche, lleva la receta médica y cualquier documentación necesaria para agilizar la atención en la farmacia de guardia.
Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, lunes 26 de octubre: despejado y 23 °C
Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
Te puede interesar
- Día de la Mochila en Ceuta 2026: conciertos y teatro el 31 de octubre y el 1 de noviembre
- Cine club, TDAH y la hambruna de posguerra: lo que ofrece la Biblioteca de Ceuta esta semana
- Lo último: Villarreal – Espanyol: horario y dónde ver el partido
- Más noticias de Ceuta
- centro ceuta
- farmacias de guardia
📣 Buzón de denuncia ciudadana
¿Algo no funciona en tu barrio? Cuéntanoslo en denuncias@elperiodicodeceuta.com o por mensaje privado en Facebook. Adjunta fotos o vídeos: con imágenes la publicamos antes. Revisamos cada caso y publicamos los de interés público.Cómo enviar tu denuncia →
Consulta la farmacia de guardia de hoy en Ceuta, siempre actualizada.
Servicios de Ceuta hoy: