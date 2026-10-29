Las farmacias de guardia en Ceuta este viernes, 30 de octubre de 2026, son De Guindos, en el Centro, y Puya C.B., en Campo Exterior y en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, viernes 30 de octubre: cubierto y 23 °C
Zona Centro
- DE GUINDOS
Dirección: C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90).
Teléfono: 956 51 23 09.
Campo Exterior
- PUYA C.B.
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL).
Teléfono: 956 50 04 20.
Turno noche
- PUYA C.B.
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL).
Teléfono: 956 50 04 20.
Para agilizar la atención, conviene acudir con la receta médica cuando sea necesaria, especialmente durante el turno de noche.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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